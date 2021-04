Willi Herrens Tochter trauert still

Willi Herren hinterlässt neben trauernden Kollegen und Fans auch seine unter Schock stehende Frau Jasmin. Und er hinterlässt zwei Kinder. Tochter Alessia-Millane meldet sich nach dem Tod des Vaters nun erstmals zu Wort - das jedoch in aller Stille.

Der frühe Tod von Willi Herren erschüttert viele Menschen. Doch vor allem ist es natürlich die Familie, die unter dem tragischen Abschied zu leiden hat. So steht etwa die Ehefrau des Kölners, Jasmin Herren, nach Auskunft ihrer Managerin unter Schock. Die 42-Jährige werde ärztlich betreut und sei "überhaupt nicht in der Lage, sich zum Tod ihres Mannes zu äußern", heißt es.

So gedenkt Alessia-Millane Herren ihres Vaters. (Foto: Instagram / alessiamillane)

Willi und Jasmin Herren hatten 2018 geheiratet. Zwar gaben sie erst vor wenigen Wochen ihre Trennung bekannt - aber der Tod des 45-Jährigen geht ihr verständlicherweise dennoch äußerst nahe.

Doch Jasmin Herren ist nicht das einzige Familienmitglied, das der Schauspieler, Sänger und Reality-TV-Darsteller hinterlässt. So hat Willi Herren auch zwei Kinder, die aus einer früheren Beziehung mit Mirella Fazzi stammen: den 1994 geborenen Sohn Stefano und Tochter Alessia-Millane, die 2002 zur Welt kam.

Ohne Worte

Alessia-Millane Herren äußerte sich zunächst nicht zum Tod ihres Vaters. Gleichwohl nahm sie nun ohne Worte auf ihrer Instagram-Seite zu dem Verlust Stellung. So postete sie in ihrer Story eine Collage mit Bildern, die sie an der Seite ihres Vaters zeigen. Auf den Fotos sieht man sie als Kind oder dabei, wie sie Willi Herren einen Kuss auf die Wange gibt.

Wer auf die Collage klickt, gelangt wiederum zu einem Post auf Willi Herrens noch aktiver Instagram-Seite. Diesen hatte er zum Geburtstag seiner Tochter im Januar 2019 veröffentlicht. Er zeigt unter anderem ebenfalls die Bilder, die Alessia-Millane Herren nun in ihrer Collage verwendete.

Enges Verhältnis

Das Verhältnis von Willi Herren zu seiner Tochter galt als eng. Erst am vergangenen Freitag trat sie gemeinsam mit ihm auf, als er in Frechen einen Reibekuchen-Stand eröffnete. Dabei suchte die 19-Jährige auch sonst zuletzt selbst das Rampenlicht. So sah man sie etwa vergangenes Jahr bei "Promi Big Brother" und später auch bei "Kampf der Realitystars".

Willi Herren war am Dienstag tot in seiner Wohnung in Köln aufgefunden worden. Er wurde nur 45 Jahre alt. Zu Spekulationen, sein Tod könne im Zusammenhang mit seinen langjährigen Alkohol- und Drogenproblemen stehen, wollten sich die Ermittler nicht äußern.