Bei einer Wohltätigkeitsveranstaltung in Los Angeles treffen am Wochenende zahlreiche Prominente und Superreiche aufeinander. Auch Multimilliardär Jeff Bezos ist anwesend, doch mit seiner 500.000-Dollar-Spende sorgt der Amazon-Chef für Verwunderung.

Amazon-Gründer und Multimilliardär Jeff Bezos hat mit seiner Freundin, US-Nachrichtensprecherin Lauren Sánchez, die "Baby 2 Baby"-Wohltätigkeitsgala in Los Angeles besucht. Mit seiner 500.000-Dollar-Spende (umgerechnet etwa 440.000 Euro) soll er bei dem Event am Wochenende jedoch für Verwunderung gesorgt haben, wie das US-Promiportal "Page Six" berichtet.

"Alle haben darauf gewartet, dass er etwas spendet", sagte ein Gast über den zweitreichsten Mann der Welt, "aber das hat er nicht getan". Erst nachdem ein anderer Wohltäter eine Million Dollar gespendet habe, sei auch Bezos aktiv geworden. Nach Bezos' 500.000-Dollar-Spende soll ein "Raunen durch den Raum" gegangen sein, so der Augenzeuge weiter.

Der Hintergrund der Verwunderung: Wie das Blatt vorrechnet, soll Bezos geschätzte 142.667 Dollar (125.640 Euro) pro Minute verdienen. Sein Gesamtvermögen wird auf mehr als 204 Milliarden Dollar geschätzt. Damit hat der 57-Jährige in nicht einmal fünf Minuten während der Gala mehr Geld verdient als er letztendlich im Laufe des Abends gespendet hat.

Auszeichnung für Vanessa Bryant

Bei der Veranstaltung wurde Vanessa Bryant mit dem Giving Tree Award für ihre langjährige Unterstützung der Wohltätigkeitsorganisation geehrt. Sie würdigte in einer Rede ihren verstorbenen Ehemann Kobe Bryant (1978-2020), der ebenfalls ein Wohltäter der Organisation war.

"Ich möchte meinem Mann Kobe und meinen Töchtern Natalia, Gianna, Bianka und Capri danken", sagte Bryant bei der Entgegennahme des Preises. "Ohne eure Liebe und Unterstützung hätte ich nicht die Kraft, heute Abend hier zu sein. Ich liebe euch." Gianna (2006-2020) starb ebenfalls bei dem Hubschrauberabsturz im Januar 2020, bei dem die Lakers-Legende ums Leben kam.

Weitere prominente Gäste der Gala waren Kate Hudson, Jessica Alba, Kerry Washington, Jennifer Garner, Ciara, Nicole Richie und Mindy Kaling.