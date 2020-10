Der "Dude" würde über so ein schlechte Nachricht übel schimpfen: Jeff Bridges ist an Krebs erkrankt. Der Oscar-Gewinner befindet sich bereits in medizinischer Behandlung und dankt seinem Ärzteteam. An Menschen, die Genesungswünsche auf Twitter senden, hat Bridges eine besondere Bitte.

Der US-Filmstar Jeff Bridges hat Lymphdrüsenkrebs. "Obwohl es eine schwere Krankheit ist, bin ich glücklich, dass ich ein tolles Ärzteteam habe und die Prognose gut ist", schrieb der 70-Jährige am Montagabend bei Twitter. "Ich beginne mit der Behandlung und halte euch auf dem Laufenden." Bridges wurde vor allem für seine Kultrolle "Der Dude" im Klassiker "The Big Lebowski" bekannt.

Bridges wurde insgesamt sieben Mal für den Oscar nominiert und gewann den Preis schließlich für seine Darstellung eines alternden Country-Sängers in "Crazy Heart" aus dem Jahr 2009.

Im Laufe seiner rund 50-jährigen Karrierere spielte der Hollywood-Star in über 90 Filmen mit, etwa in "Den Letzten beißen die Hunde" mit Clint Eastwood und in "Das Messer" mit Glenn Close.

In einem anschließenden Tweet dankte Bridges für Unterstützungsbotschaften und schrieb mit Blick auf die US-Präsidentschaftswahl in wenigen Wochen: "Denkt bitte daran, wählen zu gehen. Denn wir stecken da gemeinsam drin."