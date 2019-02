Knapp vierzehn Jahre nach der Trennung sind die Wunden offenbar verheilt: Zu ihrem großen Jubiläum lädt "Friends"-Star Jennifer Aniston auch ihren Ex-Mann ein. Brad Pitt erscheint zur großen Feier ohne Begleitung.

Der US-Schauspieler Brad Pitt ist bei der Party zum 50. Geburtstag seiner Ex-Frau Jennifer Aniston in Los Angeles aufgetaucht. Mehrere US-Boulevardmedien zeigten am Wochenende Bilder, die Pitt am Samstagabend beim Betreten des Sunset Tower in Los Angeles zeigen, in dem die Feier stattfand. Pitt kam den Berichten zufolge allein zur Party.

Galten einst als das Traumpaar der US-Filmindustrie: Brad Pitt und Jennifer Aniston, hier 2001 mit George Clooney (r., Archivbild). (Foto: picture alliance/dpa)

Jennifer Aniston wird am 11. Februar 50 Jahre alt. Die beiden Schauspieler waren von 2000 bis 2005 miteinander verheiratet. Ihre Trennung hatte über die Grenzen Hollywoods hinaus großes Aufsehen ausgelöst. Aniston hatte erst kürzlich erklärt, dass sie die Trennung nicht bedauert.

Brad Bitt ist fünf Jahre älter als Aniston. Nach der Scheidung von dem beliebten "Friends"-Star heiratete er 2014 seine Schauspielkollegin Angelina Jolie, die sieben Jahre jünger als Jennifer Aniston ist. Die Beziehung zwischen Pitt und Jolie ging 2016 in die Brüche.

Jennifer Aniston wiederum war von 2015 bis 2017 mit dem Schauspieler Justin Theroux verheiratet. Auch diese Beziehung hielt allerdings nur knapp drei Jahre. "Ich fühle keine Leere", sagte die Schauspielerin, die 2011 von einem US-Magazin zur "heißesten Frau aller Zeiten" gekürt wurde, im Interview mit der Frauenzeitschrift "Elle".

Ihre Ehen seien aus ihrer Sicht sehr erfolgreich gewesen. "Diese Beziehungen zu beenden, war eine bewusste Entscheidung", erklärte sie. "Wir entschieden uns dafür glücklich zu sein, und manchmal gibt es dieses Glück innerhalb einer Beziehung nicht mehr."

Für ihre große Geburtstagsfeier wählte Jennifer Aniston einen Ort mit Blick über Los Angeles. Das Art-Deco-Hotel, in dem die Feier stattfand, liegt in prominenter Lage am Sunset Boulevard in West-Hollywood. Zu der Party kamen laut den Berichten auch zahlreiche weitere Prominente, darunter Gwyneth Paltrow, George und Amal Clooney, Barbra Streisand und Demi Moore.