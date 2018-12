Wer würde nicht gerne einen Weihnachtsbesuch von Schauspielerin Jennifer Lawrence bekommen? Kinder auf einer Krankenstation in Kentucky erleben einen echten Hollywoodstar zum Anfassen. Da wird es auch Frau Lawrence ganz warm ums Herz.

Oscar-Gewinnerin Jennifer Lawrence begibt sich an Weihnachten in die Rolle eines wahren Weihnachts-Engels. So jedenfalls dürften es einige kranke Kinder empfunden haben, die sie im US-Bundesstaat Kentucky besucht hat.

Für die weltberühmte Schauspielerin hat der Überraschungsbesuch in ihren Heimat schon Tradition. Dieses Jahr schaute sie im Norton Children's Hospital vorbei und brachte die kleinen Patienten zum Strahlen. Der Hollywoodstar gab sich bei seinem Auftritt gewohnt bodenständig.

Das Kinderkrankenhaus teilte auf Facebook etliche Fotos, auf denen Jennifer Lawrence zu sehen ist. Daraus geht hervor, dass die 28-Jährige eine Krebsstation sowie die Intensivstation besucht hat. Natürlich kam die Schauspielerin nicht mit leeren Händen, sondern hatte einige Weihnachtsgeschenk im Gepäck.

Bei den Präsenten hatte sie Unterstützung von "Toys for Tots", einem Programm des Marine Corps Reserve der Vereinigten Staaten. "Toys for Tots" verteilt Spielzeug an Kinder, deren Eltern sich keine Geschenke zu Weihnachten leisten können. Auf den Facebook-Bildern ist eine ganze Bollerwagen-Ladung voller Spielzeug zu sehen. Na dann, Frohe Weihnachten!