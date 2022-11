Nachdem sich Jennifer Lopez und Ben Affleck 2004 trotz Verlobung trennen, kommt der Schauspieler mit Jennifer Garner zusammen. Er heiratet sie und bekommt mit ihr drei Kinder. Dennoch hegt J.Lo, heute stolze "Frau Affleck", keinen Groll gegen die Ex.

Jennifer Lopez schwärmt von ihrer Vorgängerin. Ihr Ehemann Ben Affleck habe eine "wunderbare" Co-Parenting-Beziehung mit seiner Ex-Frau Jennifer Garner, sagte die 53-Jährige in einem "Vogue"-Interview. Ihr Mann und Garner "arbeiten gut zusammen" bei der Erziehung der gemeinsamen Kinder Violet, Seraphina und Samuel. Affleck und Garner sind seit 2018 offiziell geschieden. Lopez heiratete Affleck im Juli 2022.

Lopez selbst hat zwei Kinder - die 14-jährigen Zwillinge Emme und Maximilian - mit ihrem Ex-Mann Marc Anthony. Die Zusammenführung der Familien müsse "mit so viel Sorgfalt gehandhabt werden", erzählte die Sängerin und Schauspielerin dem Magazin weiter. Über ihre Kinder erklärte sie: "Sie haben so viele Gefühle. Sie sind Teenager. Aber bisher läuft es sehr gut."

Außerdem verriet sie in dem "Vogue"-Gespräch: "Was ich mit unserer Familie zu kultivieren hoffe, ist, dass seine Kinder eine neue Verbündete in mir haben und meine Kinder einen neuen Verbündeten in ihm haben. Jemanden, der sie wirklich liebt und sich um sie kümmert, aber eine andere Perspektive hat und mir helfen kann, Dinge zu sehen, die ich bei meinen Kindern nicht sehen kann, weil ich so emotional gebunden bin."

Jennifer Lopez und Ben Affleck sind bereits das zweite Mal ein Paar. Ihre erste Beziehung ging 2004 nach zwei Jahren in die Brüche. Lopez war dann von 2004 bis 2014 mit Marc Anthony, Affleck von 2005 bis 2018 mit Jennifer Garner verheiratet. Lopez und Affleck fanden schließlich wieder zueinander und gaben sich im Sommer zunächst in Las Vegas das Jawort. Wenige Wochen später gab es eine weitere Hochzeitszeremonie in Georgia, bei der sie mit Freunden und Familie feierten.

"Eine echte Liebe, eine wahre Liebe"

Darüber, wie die beiden Stars wieder zueinander gefunden haben, heißt es in der "Vogue": Kurz nachdem Lopez und der ehemalige Baseball-Star Alex Rodriguez Anfang 2021 ihre Verlobung gelöst hatten, erhielt sie eine E-Mail von Affleck, der gerade eine Beziehung mit der Schauspielerin Ana de Armas beendet hatte. Er erklärte ihr offenbar in der Mail, dass eine Zeitschrift ihn um einen Kommentar zu Lopez gebeten habe.

Sie redeten anschließend weiter und fingen an, sich zu Hause zu besuchen. "Offensichtlich wollten wir nicht in die Öffentlichkeit gehen", erklärte sie "Vogue". "Aber ich habe mich nie vor der Tatsache gescheut, dass ich immer das Gefühl hatte, dass da eine echte Liebe ist, eine wahre Liebe. Die Menschen in meinem Leben wissen, dass er eine sehr, sehr besondere Person in meinem Leben war. Als wir uns wieder trafen, waren diese Gefühle für mich immer noch sehr real."

Heute ist die Sängerin eine stolze "Frau Affleck". "Die Leute werden mich weiterhin Jennifer Lopez nennen. Aber mein offizieller Name lautet Mrs. Affleck, weil wir miteinander verbunden sind", sagte sie der "Vogue" dazu. "Wir sind Ehemann und Ehefrau. Darauf bin ich stolz." Sie könne nachvollziehen, wenn sich Ehepaare dazu entschieden, dass der Mann den Familiennamen der Frau annimmt. Sie selbst habe aber nicht das Gefühl, damit Macht oder Kontrolle abgegeben zu haben: "Ich finde es einfach romantisch. Es transportiert für mich noch immer Tradition und Romantik und vielleicht bin ich einfach diese Art Frau."