Kommendes Jahr wird Jenny Elvers' Sohn 20 und ist bereits auf der Suche nach einer eigenen Bleibe. Nun erklärt die 48-Jährige, dass sie sich vorstellen könnte, nochmal Mutter zu werden und gerne eine Tochter hätte. Der passende Mann dazu fehlt allerdings noch.

Vor 19 Jahren wurde Jenny Elvers zum ersten Mal Mutter. Gemeinsam mit dem ehemaligen "Big Brother"-Teilnehmer Alex Jolig, mit dem sie eine Affäre hatte, bekam sie Sohn Paul. Der ist inzwischen erwachsen und zu einem echten Muskelpaket herangereift. Nun kann sich seine Mutter offenbar gut vorstellen, noch einmal Nachwuchs zu bekommen.

Das verriet die 48-Jährige jetzt bei Sat.1. "Ich hätte auf jeden Fall noch Lust auf eine kleine Prinzessin", sagte sie, wohl auch mit Hinblick darauf, dass sich ihr Sohn gerade seine erste eigene Wohnung suchen möchte. In dem Fall bleibt die Schauspielerin und Moderatorin nämlich allein zurück, da sie derzeit keinen Partner hat. Was die Kinderplanung natürlich zusätzlich erschwert.

Neuer Job am Morgen

Jetzt aber konzentriert sich Elvers wohl ohnehin erstmal auf ihren neuen Job. Nachdem sie in diesem Jahr bereits als "Promi Big Brother"-Expertin im Einsatz war, kann man die Blondine in dem neuen einstündigen Sat.1-Live-Format mit dem Titel "Frühstücksfernsehen hautnah - Die Vormittags-Show" erleben. Dort diskutiert sie mit den Moderatorinnen Karen Hinrichs und Simone Panteleit über Neuigkeiten aus der Welt der Prominenten.

Zunächst geplant ist die Show wochentäglich bis zum 18. Dezember. Dabei geht es um Themen wie Gesundheit, Kochen und Backen, DIY, Beauty, Shopping, Partnerschaft und Dating. So kann sie sich selbst wohl am besten auf die Suche nach dem passenden Partner für ein weiteres Kind vorbereiten. Mehrere Beziehungen sind bereits gescheitert, unter anderem mit Schauspieler Heiner Lauterbach. Die zwei waren von 1996 bis 2000 zusammen. Und auch die Ehe mit ihrem Manager Götz Elbertzhagen wurde 2014 geschieden. Zuletzt war Elvers mit Simon Lorinser liiert. Seit gut einem Jahr ist das Paar jedoch getrennt.

Ob ihr neben all den Aktivitäten, denen sie in ihrer Freizeit nachgeht, aber wirklich die Zeit für einen Mann bleibt, ist fraglich. Denn Elvers hat ihr Leben mächtig umgekrempelt. Lange war sie alkoholabhängig, verriet sie in einem Interview mit dem Magazin "Bunte" im November 2019: "Der Alkohol hätte mich fast umgebracht."

Jenny Elvers schwor dem Alkohol ab, und mittlerweile lebt sie eigener Aussage nach ein gesundes und aktives Leben: "Heute mache ich Leistungssport, trainiere Eiskunstlauf, jogge, mache Yoga", erklärte sie vor einiger Zeit. Sogar Poledance und eine Art akrobatische Gymnastik gehören dazu, wie man auf ihrem Instagram-Account immer wieder beobachten kann.