Vor vier Jahren veröffentlicht Jenny Frankhauser eine erste Single. Nun hat die ehemalige Dschungelkönigin und Katzenberger-Halbschwester einen neuen Song aufgenommen. "Du bist da" widmet sie ihrem verstorbenen Vater.

Jenny Frankhauser ist bislang als ehemalige Dschungelkönigin, Influencerin und Halbschwester von Daniela Katzenberger bekannt. Nun möchte sie wieder als Sängerin durchstarten. Ihre neue Single widmet sie einem ganz besonderen Mann in ihrem Leben: ihrem im Mai 2017 verstorbenen Vater.

"Mein Song heißt 'Du bist da'. Der wohl für mich wertvollste Song, den ich je gesungen habe", schreibt die 28-Jährige bei Instagram zum entsprechenden Cover der Single. "Er kommt aus tiefsten Herzen und ich hoffe, er wird euch genauso gefallen und Mut machen. 'Du bist da' - ihr wisst, mit wem ich den Song verbinde. An wen müsst ihr denken, wenn ihr diesen Satz sagt?" Dazu setzt sie den Hashtag "Daddy's little girl" ("Papas kleines Mädchen").

"Quasi in die Wiege gelegt"

Ihr Musiktalent habe sie nämlich von ihm geerbt, sagte Frankhauser 2016 anlässlich der Veröffentlichung ihrer Debütsingle "Die Zeit steht still" in einem Interview: "Mein Opa ist DJ und mein leiblicher Papa ist professioneller Sänger. Mein Papa hat mir sogar immer in den Babybauch meiner Mama rein gesungen. Mir wurde das quasi in die Wiege gelegt", glaubt sie.

Nach dem Tod vor drei Jahren kam es zu einem Streit mit ihrer berühmten Halbschwester, den die zwei erst in diesem Jahr medienwirksam beilegen konnten. Frankhauser hatte Katzenberger lange vorgeworfen, sie sei nach dem Tod ihres Vaters nicht für sie da gewesen und auch nicht zur Beerdigung erschienen.

Die neue Musik gibt Frankhauser sicherlich auch neues Selbstbewusstsein, denn wie sie kürzlich ebenfalls bei Instagram berichtete, kämpft sie gerade mit ihrem Gewicht. "Bei mir ist es ein Auf und Ab. Ich halte mein Gewicht einfach nie. Das ist unglaublich", sagte sie in ihrer Story. 16 Kilo habe sie zuletzt abgenommen, doch der letzte Gang auf die Waage bot jetzt eine böse Überraschung. Offenbar ist wieder etwas an Gewicht dazugekommen. "Ich hatte jetzt die ganze Zeit das Gefühl gehabt, dass ich aufgequollen bin. Als hätte ich zugenommen."

Derartige Gewichtsschwankungen könnten bei Frankhauser durchaus auch schon mal mit ihrer Krankheit zusammenhängen. 2019 gab sie bekannt, unter einem Lipödem, einer chronischen Fettverteilungsstörung, zu leiden. Tatsächlich aber soll eher der Kraftsport, den sie betreibt, die Zunahme durch mehr Muskelmasse verursacht haben. "Wenigstens etwas", meinte sie dann noch scherzend.