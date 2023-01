Ein Lebenszeichen von Jeremy Renner: Zwei Tage nach einem Unfall mit einem Schneepflug meldet sich Hollywood-Star Jeremy Renner jetzt persönlich bei seinen Fans. Er postet ein Foto aus seinem Klinikbett. Darauf wirkt der 51-Jährige sichtlich mitgenommen.

US-Schauspieler Jeremy Renner hat sich zwei Tage nach einem schweren Unfall beim Schneeräumen an seine Fans gewandt. Auf seinem Instagram-Account postete der 51-Jährige ein Foto, das ihn sichtlich mitgenommen und mit Schläuchen in der Nase im Klinikbett zeigt. Dazu die kurze Nachricht an seine 18,6 Millionen Followerinnen und Follower: "Ich danke euch allen für eure netten Worte. Ich bin jetzt zu kaputt, um zu tippen. Aber ich sende euch allen Liebe", so die Bildunterschrift.

Renner erlitt ein stumpfes Thorax-Trauma und orthopädische Verletzungen, nachdem er am 1. Januar in einen Schneepflug-Unfall auf seinem Grundstück in Reno, Nevada, verwickelt war und mit dem Flugzeug in ein Krankenhaus gebracht wurde. Er wurde am 2. Januar operiert und blieb danach auf der Intensivstation in kritischem, aber stabilem Zustand.

Zahlreiche Fans und Kollegen, darunter Chris Pratt, Orlando Bloom, Chris Hemsworth, Penélope Cruz und Isla Fisher, wünschten auf Instagram gute Besserung. "Schnelle Genesung", mit einem Herz-Emoji versehen, wünschte Model und TV-Moderatorin Heidi Klum.

"Tragischer Unfall"

Nach Angaben der Polizei im Bezirk Washoe County (US-Staat Nevada) war Renner am Neujahrstag von seinem eigenen Schneepflug überrollt worden. Sheriff Darin Balaam sprach auf einer Pressekonferenz von einem "tragischen Unfall". Nach starken Schneefällen in der Bergregion nahe Lake Tahoe sei ein Familienmitglied Renners in einem Auto auf einer Privatstraße stecken geblieben. Der Schauspieler habe mit seinem Schneepflug das Fahrzeug aus den Schneemassen befreit. Danach sei er ausgestiegen, doch das schwere Gerät habe sich wieder in Bewegung gesetzt. Bei dem Versuch, erneut in den Fahrersitz zu steigen, sei der Unfall passiert, sagte Balaam. Mit einem Hubschrauber war Renner in eine nahe gelegene Klinik gebracht worden.

"Jeremys Familie möchte den unglaublichen Ärzten und Krankenschwestern, die sich um ihn gekümmert haben, der Truckee Meadows Fire and Rescue, dem Washoe County Sheriff, der Bürgermeisterin von Reno, Hillary Schieve, und den Familien Carano und Murdock ihren Dank aussprechen", sagte Renners Sprecher. "Sie sind außerdem überwältigt und dankbar für die große Liebe und Unterstützung seiner Fans."

Renner ist vor allem für seine Rolle des Hawkeye im Marvel Cinematic Universe bekannt, beginnend mit "Thor" (2011) und "The Avengers" (2012). Zuletzt spielte er die Figur in der Disney+-Serie "Hawkeye". Für seine Leistungen in "The Hurt Locker" (2008) und "The Town" (2010) wurde Renner für einen Oscar nominiert. Er spielte auch in "Mission: Impossible - Ghost Protocol" (2011), "American Hustle" (2013) und "Mission: Impossible - Rogue Nation" (2015).