Die Verletzungen, die sich Schauspieler Jeremy Renner beim Unfall mit einem Schneepflug zuzieht, sind schwer. So schwer, dass er deshalb nun operiert und weiterhin auf der Intensivstation betreut werden muss. Unter anderem erlitt der "Avengers"-Star ein "stumpfes Brusttrauma".

Hollywood-Star Jeremy Renner ist nach seinem schweren Unfall beim Schneeräumen operiert worden. Wie US-Medien übereinstimmend berichten, ist sein Zustand zwar weiterhin kritisch, aber stabil.

Unter anderem zitiert das "People"-Magazin aus einer Erklärung, die ein Sprecher des Schauspielers abgegeben hat: "Wir können bestätigen, dass Jeremy ein stumpfes Brusttrauma und orthopädische Verletzungen erlitten hat und heute, am 2. Januar 2023, operiert wurde." Renner sei von der Operation zurückgekehrt und werde auf der Intensivstation weiter behandelt.

Renners Familie wolle "den unglaublichen Ärzten und Krankenschwestern, die sich um ihn gekümmert haben", ebenso danken wie den Rettungskräften, heißt es zudem in dem Statement. Die Angehörigen seien "außerdem überwältigt und dankbar für die große Liebe und Unterstützung seiner Fans".

Unfallursache wird untersucht

Renner hatte sich seine schweren Verletzungen bei einem Schneepflug-Unfall am Neujahrstag auf seinem Grundstück in Reno, Nevada, zugezogen. Nach Angaben der Behörden war er der einzige Beteiligte an dem Unfall. Wie es dazu kommen konnte, wird derzeit noch untersucht.

Wie die örtlichen Behörden mitteilten, wurde er mit einem Flugzeug in ein Krankenhaus gebracht. Seine Familie sei bei ihm und er werde "hervorragend versorgt", ließ wiederum sein Sprecher verlauten.

Renner ist vor allem für seine Rolle des Hawkeye in der Superhelden-Reihe "Avengers" bekannt. Für seine Leistungen in "Tödliches Kommando - The Hurt Locker" (2008) und "The Town" (2010) wurde er für einen Oscar nominiert. Auch in "Mission: Impossible - Ghost Protocol" (2011), "American Hustle" (2013) und "Mission: Impossible - Rogue Nation" (2015) wirkte er mit.

Privat war Renner mit Sonni Pacheco verheiratet, ehe sich das Paar 2015 scheiden ließ. Die beiden sind Eltern der neunjährigen Tochter Ava Berlin Renner.