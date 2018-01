Unterhaltung

Made in Sin City?: Jessica Alba bringt Sohn zur Welt

Okay, in "Sin City" haben wir Jessica Alba erst zweimal zu Gesicht bekommen. Doch eigentlich sind aller guten Dinge ja drei. So bringt die Schauspielerin nun auch ihr drittes Kind zur Welt. Und obwohl es am 31. Dezember geboren wurde, heißt es nicht Silvester.

Cash Warren ist nicht länger der einzige Mann in der Familie: Ehefrau Jessica Alba hat das dritte gemeinsame Kind zur Welt gebracht. Der erste Sohn des Ehepaars heißt Hayes Alba Warren und kam am Sonntag, den 31. Dezember, zur Welt. Das verkündete die US-Schauspielerin auf ihrer Instagram-Seite.

Zu einem Bild des Kleinen schrieb Jessica Alba: "Das schönste Geschenk zum neuen Jahr!! Cash und ich sind so gesegnet. Haven und Honor sind schon ganz besessen von ihrem Brüderchen."

Auch Filmproduzent Cash Warren nutzte Instagram, um sich mit den Fans zu freuen. Er postete ein Bild von sich mit seinem Sohn und verriet, dass Hayes ein paar Tage zu früh dran gewesen sei. Zudem schrieb er: "Deine Mutter ist die stärkste Frau, die ich kenne ... Du hast so ein Glück, dass du sie an deiner Seite hast. Du hast zwei wundervolle Schwestern, die dich schon bewundern, und ich weiß, du wirst dankbar sein, dass du sie hast, um dir den Weg zu zeigen."

"Sexiest Woman in the World"

Im Juli hatte Alba verkündet, dass ihr drittes Kind unterwegs sei. Die Schauspielerin und Warren sind bereits Eltern der neunjährigen Honor und der drei Jahre jüngeren Haven. Das Ehepaar ist seit 2008 verheiratet, die beiden lernten sich 2004 während der Dreharbeiten zu der Comic-Verfilmung "Fantastic Four" kennen.

Alba ist überdies nicht zuletzt für ihre Rolle in den beiden "Sin City"-Streifen bekannt. Als "Nancy Callahan" verdrehte sie in den ebenfalls auf einer Comic-Vorlage basierenden Filmen nicht nur Bruce Willis den Kopf. Doch auch sonst gilt die 36-Jährige als eine der schönsten Frauen in Hollywood: Das "FHM"-Magazin kürte sie 2007 zur "Sexiest Woman in the World".

Quelle: n-tv.de