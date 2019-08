Manche Dinge verzeiht das Internet nie - gerade, wenn es um Erziehung geht. Mit Fotos ihrer Tochter löst Jessica Simpson nun eine Debatte darüber aus, ob man Kindern die Haare färben darf oder nicht. Unerwartete Hilfe bekommt sie dabei von einer Sängerin, der sie nicht immer wohlgesonnen war.

Die eigenen Kinder auf Social Media zu zeigen, kann schnell zu einer heiklen Angelegenheit werden. Was angebracht ist und was nicht, steht nirgends festgeschrieben - und der Grat zwischen "süß" und "unerhört" ist manchmal äußerst schmal. Nach Star-Footballer Tom Brady und Schauspieler Armie Hammer musste nun auch Jessica Simpson eine solche Erfahrung machen, als sie vor wenigen Tagen Fotos ihrer Tochter Maxwell Drew auf Instagram teilte.

Auf den Fotos ist zu sehen, wie der Siebenjährigen die Haare lila gefärbt werden. Zu dem Post schrieb die 39-Jährige: "Inspiriert von den Descendants." Damit bezog sie sich auf die gleichnamige Teenie-Filmreihe, in der die junge Schauspielerin Dove Cameron lilafarbene Haare trägt. Eine Welle der Empörung folgte prompt: "Ist sie nicht viel zu jung zum Haarefärben?", fragten sich viele Nutzer in den Kommentarspalten. Es sei "traurig", ein so junges Kind zu sehen, dem so etwas angetan würde, schrieben andere. Die Sängerin sei eine verantwortungslose Mutter. Innerhalb kürzester Zeit wurden die Bilder hunderttausendfach angeklickt und kommentiert.

"Eltern-Kritiker sind traurige Menschen"

Mitten in der Haar-Kontroverse bekam Simpson nun erstaunlicherweise Hilfe von einer Sängerin, die sich selbst schon für so manches Instagram-Foto ihrer Kinder rechtfertigen musste. Völlig unbeeindruckt von den negativen Kommentaren sprang Pink der Dreifachmutter zur Seite, indem sie selbst ein Foto ihrer Tochter Willow Sage postete.

Auf dem Foto ist zu sehen, wie den Kopf der sonst blonden Achtjährigen nun blaue Haare zieren. "Ich habe gehört, wie deprimiert manche Leute darüber sind, dass Jessica Simpson ihrer siebenjährigen Tochter die Haare färben lässt. Also dachten wir uns, wir teilen, was wir gestern so gemacht haben", schrieb die 39-Jährige zu der Collage, auf der sie ihrer Tochter eigens die Haare färbt.

Mit Hashtags drückte die Sängerin ziemlich eindeutig aus, was sie von der Debatte hält - nämlich herzlich wenig. "Bekommt eure eigenen Kinder", "Eltern-Kritiker sind nur einsame und traurige Menschen" und "Eure Haare färbe ich auch, ihr Loser", schrieb sie dazu.

Auch Pink musste sich rechtfertigen

Dass Pink ihrer Branchenkollegin zu Hilfe eilt, ist ungewöhnlich. Wir erinnern uns einige Jahre zurück: Im Jahr 2006 rechnete die Rock-Queen in ihrem Song "Stupid Girls" ("Dumme Mädchen") mit berühmten Frauen wie Mary-Kate Olsen, Paris Hilton, Lindsay Lohan - und Jessica Simpson - ab, die sich nur auf ihr Aussehen reduzieren ließen. Ob sie ihre Meinung über Simpson mittlerweile geändert hat, ist unklar. Sie selbst musste sich in den vergangenen Monaten auch des Öfteren gegen Menschen zur Wehr setzen, die sie für ihre Fotoauswahl auf Instagram kritisierten.

Nachdem Pink ein Foto veröffentlicht hatte, auf dem ihre beiden Kinder durch die Stelen des Berliner Holocaust-Mahnmals rannten, löste sie eine Debatte über den Umgang mit Gedenkstätten aus. Auch ein Strandfoto ihres zweijährigen Sohnes Jameson Moon sorgte für Kritik, weil er untenrum nackt zu sehen war. "Irgendetwas stimmt mit euch nicht", schrieb Pink später an ihre Kritiker gerichtet.