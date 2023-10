Der frühe Tod von Matthew Perry mit nur 54 Jahren erschüttert weiterhin Freunde, Fans und Kollegen des einstigen "Friends"-Stars. Mit Molly Hurwitz äußert sich nun die Ex-Verlobte des Schauspielers zu dem Verlust. Und auch Perrys ehemalige Filmpartnerin Salma Hayek ergreift das Wort.

Beziehungen und Affären hatte Matthew Perry in seinem Leben wohl so einige. Verlobt war er hingegen nach allem, was bekannt ist, nur einmal - mit der Literaturmanagerin Molly Hurwitz. Nach dem plötzlichen Tod des Schauspielers am Wochenende im Alter von lediglich 54 Jahren hat sie ihm nun einen langen Post auf ihrer Instagram-Seite gewidmet.

Hurwitz blickt in ihrer Nachricht auf die "komplizierte" Beziehung mit dem "Friends"-Star zurück, der viele Jahre mit Suchtproblemen zu kämpfen hatte. "Er würde es lieben, dass die Welt darüber spricht, wie talentiert er war. Und er war wirklich sehr talentiert", beginnt die 32-Jährige ihr Statement.

Besonderen Eindruck hinterließ bei ihr offenbar die Zeit, als 2021 eine Reunion der ehemaligen "Friends"-Darstellerinnen und -Darsteller anstand - 17 Jahre nach dem Ende der erfolgreichen Sitcom. "Als das 'Friends'-Treffen näher rückte, sahen wir uns die Show noch einmal gemeinsam an", erinnert sich Hurwitz. Dabei hätten sie immer wieder zurückgespult und einzelne Szenen studiert. Perry sei enorm stolz gewesen: "Man, ich war so gut! Siehst du, was ich da gemacht habe?"

Hurwitz schlägt den Bogen

Ihr Respekt voreinander und ihr Sinn für Humor hätten sie verbunden, erklärt Hurwitz. "Bei ihm zu sein, als er seine Brillanz wiederentdeckte, war magisch", fügt sie hinzu.

"Aber offenkundig kannte ich diesen Mann auch noch auf eine ganz andere Art", schlägt Perrys Ex-Verlobte dann einen großen Bogen. "Obwohl ich ihn mehr liebte, als ich verstehen konnte, war er zugleich kompliziert und verursachte Schmerzen, die ich nie gekannt hatte", deutet Hurwitz die Probleme in der Beziehung mit dem Schauspieler allerdings nur an. "Seit ich erwachsen bin, hat mich niemand stärker beeinflusst als Matthew Langford Perry. Dafür bin ich außerordentlich dankbar, für alles, was ich aus unserer Beziehung gelernt habe", findet sie versöhnliche Worte.

Schließlich weist Hurwitz auf die Selbsthilfegemeinschaft Al Anon für Angehörige von Alkoholikern und Alkoholikerinnen hin. Diese sei "ein unschätzbares Gut für diejenigen, die jemanden lieben, der mit dieser zerstörerischen Krankheit kämpft". Ihr Statement schließt Hurwitz mit den Worten: "Matty, ich fühle mich erleichtert, dass du in Frieden bist."

Hurwitz und Perry, der von 1994 bis 2004 zehn Staffeln lang die Rolle des Chandler Bing im Serien-Hit "Friends" gespielt hatte, waren 2018 zusammengekommen. Im November 2020 verlobte sich das Paar. Doch nur wenige Monate später war alles vorbei: Im Juni 2021 lösten die beiden ihre Verlobung auf.

Salma Hayek spürt "tiefe Traurigkeit"

Perry war vor, während und nach seinem "Friends"-Engagement auch in diversen anderen Film- und Fernsehproduktionen zu sehen. So stand er 1997 etwa im Streifen "Fools Rush In - Herz über Kopf" gemeinsam mit Salma Hayek vor der Kamera. Auch sie meldete sich nun zum Tod ihres ehemaligen Kollegen zu Wort.

"Vor zwei Tagen bin ich mit der schockierenden Nachricht aufgewacht, dass Matthew Perry nicht mehr unter uns ist", schreibt Hayek zu gemeinsamen Bildern auf ihrer Instagram-Seite. Sie habe einige Tage gebraucht, um "diese tiefe Traurigkeit" zu verarbeiten. "Es entsteht eine besondere Verbindung, wenn man mit jemandem Träume teilt und zusammen auf diese hinarbeitet", so die 57-Jährige.

Es habe sie sehr berührt, als Perry im vergangenen Jahr in einer Instagram-Story bemerkt habe, "wie sehr er 'Fools Rush In' geliebt hat und dass er dachte, dass der Film, den wir zusammen gemacht haben, wahrscheinlich sein bester Film war". Im Lauf der Jahre hätten sich die beiden gerne an diese für sie bedeutungsvolle Zeit zurückerinnert - "mit einem tiefen Gefühl der Nostalgie und Dankbarkeit". Ihrem Beitrag fügte Hayek einen Screenshot von Perrys Äußerung aus dem vergangenen Jahr bei.

Schließlich wendet sich Hayek in ihrem Post direkt an ihren verstorbenen Kollegen: "Mein Freund, du bist viel zu früh gegangen, aber ich werde deine Albernheit, deine Beharrlichkeit und dein schönes Herz weiterhin schätzen. Lebe wohl, süßer Matthew, wir werden dich nie vergessen."

Matthew Perry war am 28. Oktober tot in einem Whirlpool seines Hauses in Los Angeles aufgefunden worden. Die genaue Todesursache ist bisher noch unklar.