Beklagt sich über die "Lügen" in den sozialen Netzwerken: Laura Müller.

Der Trubel um die Falschmeldung ihrer vermeintlichen Schwangerschaft ruft nun auch Laura Müller selbst auf den Plan. Ihre Reaktion fällt frostig aus. Mit der Verbreitung von "Lügen oder Beleidigungen" werde eine Grenze überschritten, sagt die Frau des Verschwörungsgläubigen Michael Wendler.

Alles nur ein riesengroßer Schwindel! So lässt sich die Meldung, Michael Wendlers Frau Laura Müller sei schwanger, die am Mittwoch in diversen Medien kursierte, kurz und knapp zusammenfassen. Aufgedeckt hat dies das Verifizierungsteam von RTL, das Fotos und ein Video der vermeintlichen Müller mit Babybauch unter die Lupe nahm.

Rasch war klar: Die Aufnahmen zeigten nicht die 21-jährige Wendler-Gattin. Mehrere körperliche Merkmale der zu sehenden Frau widerlegten die Behauptung. Zudem war zu erkennen, dass die Szene nicht etwa in den USA aufgenommen wurde, wo Wendler und Müller inzwischen leben. Vielmehr stammte sie aus einem Supermarkt mit US-Produkten in Deutschland.

Im entfernten Florida sind auch der "echten" Laura Müller die Spekulationen um ihre angebliche Schwangerschaft nicht entgangen. Das beweist ein Statement, das sie inzwischen in einer Story auf ihrer Instagram-Seite abgesetzt hat. Die Verbreitung der Falschmeldung löst dabei bei ihr offenbar nicht gerade Heiterkeit aus.

"Aktuell nicht schwanger"

So äußert sich Laura Müller im Netz. (Foto: Instagram / lauramuellerofficial)

"An alle diejenigen, die in der heutigen Zeit Social Media dafür nutzen, Gerüchte zu erfinden, Lügen oder Beleidigungen zu verbreiten, sollten irgendwann auch bemerken, wann man eine Grenze überschreitet", ist Müller sauer. Sie entziehe sich bewusst solchen Äußerungen und schütze ihre Privatsphäre. Was sie mit ihren Followerinnen und Followern teilen wolle, sei ihre eigene Entscheidung.

"Aktuell genieße ich mein Leben in vollen Zügen und bin dennoch immer wieder darüber verwundert, dass mich andere Menschen in Erklärungsnot bringen", stellt sie klar und wird deutlich: "Nein, ich bin aktuell nicht schwanger.“ Schließlich betont sie: "Jede Frau sollte respektiert werden und ihre eigenen Entscheidungen treffen."

Grundsätzlich hat Müller, die seit der Heirat mit Wendler den Nachnamen Norberg trägt, damit natürlich absolut Recht. Im Lichte der Verschwörungsmärchen, die ihr Mann streut und für sich gewinnbringend unter die Leute bringt, hat ihre Klage über Gerüchte und Lügen in den sozialen Netzwerken aber zumindest einen schalen Beigeschmack.