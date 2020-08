Vor ein paar Tagen postet Yeliz Koc ein erstes Foto von sich und Jimi Blue Ochsenknecht. Nun gibt es auch bei ihm ein erstes Bild mit der ehemaligen "Bachelor"-Kandidatin. Zudem verpassen sich die zwei gegenseitig kleine Liebes-Tattoos.

Jimi Blue Ochsenknecht zeigt stolz seine Liebe zu Yeliz Koc. Der Schauspieler hat zum ersten Mal auf seinem Instagram-Account ein Pärchenfoto veröffentlicht. Auf dem Bild grinsen die beiden verliebt in die Kamera. Der Kommentar Ochsenknechts, der nur aus dem Datum 12. Juli 2020 besteht, lässt vermuten, dass er und Koc schon länger ein Paar sind als bisher angenommen wurde.

Die ehemalige "Bachelor"-Kandidatin hatte vor rund einer Woche mit einem Post bei Instagram für Spekulationen gesorgt, in dem sie zwei Polaroid-Fotos vor die Linse hält. Auf den Bildern ist sie Arm in Arm mit Ochsenknecht zu sehen. Das Management des Schauspielers hatte daraufhin auf Nachfrage bestätigt, dass die beiden ein Paar sind.

Ein Herz und ein Smiley

In ihren Instagram-Storys zeigen Koc und Ochsenknecht dann auch noch, dass sie bereits kleine Liebes-Tattoos besitzen. Die beiden ließen sich die Bildchen aber nicht von irgendjemandem stechen, sie legten selbst Hand an - ein großer Vertrauensbeweis. Während nun ein Smiley seine Ferse ziert, hat die Freundin des Schauspielers ein Herzchen auf dem Handgelenk.

Yeliz Koc wurde als Teilnehmerin der Staffel 2018 von "Der Bachelor" bekannt, vor allem, weil sie Oliver Völz bei ihrem Rauswurf eine Ohrfeige verpasste. Anschließend nahm sie an "Bachelor in Paradise" teil und kam dort mit Johannes Haller zusammen. Gemeinsam gingen die zwei als Paar dann noch in "Das Sommerhaus der Stars", ehe sie sich wenig später trennten. Nach mehreren neuen Anläufen und dem Umzug Hallers nach Ibiza war es dann aber endgültig vorbei. In der Folge wurde öffentlich viel schmutzige Wäsche gewaschen.

Jimi Blue Ochsenknecht wird in Kürze für die Kölner Sendergruppe gemeinsam mit Cathy Hummels "Love Island - Aftersun: Der Talk" moderieren. Dabei handelt es sich um den Aftertalk zur RTLZwei-Datingshow "Love Island - Heiße Flirts und wahre Liebe", die am 31. August startet.