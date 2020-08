Es läuft bei Jimi Blue Ochsenknecht. Gerade wird bekannt, dass er seinen ersten Moderationsjob ergattert hat, jetzt scheint es auch mit seiner Beziehung zu Yeliz Kolic ernst zu werden. Was bislang nur ein Gerücht war, bestätigt sich nun offenbar.

Die Indizien auf eine Beziehung zwischen Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc verdichten sich immer mehr. Seit einigen Tagen machen bereits Gerüchte darüber die Runde, nun gibt es neue Hinweise.

Alles begann mit einer Instagram-Story des Sohns von Uwe und Natascha Ochsenknecht. In diesem Video saß die mehrfache Reality-TV-Teilnehmerin auf dem Rücksitz - hinter dem 28-Jährigen und seiner Mutter. Auf dem Schoß lag ihr Hundewelpe. Nun hat die 26 Jahre alte Koc selbst ein Bild bei Instagram gepostet, das eindeutige Schlüsse zulässt. Das zeigt nämlich zwei Polaroids, auf denen sie und Ochsenknecht gemeinsam und dicht an dicht in die Kamera lächeln. Erklärende Worte gibt zu dem Posting zwar nicht, aber ein verliebtes Emoji.

Als Gast bei Familienfeier

Auch war Koc offenbar schon Gast bei Natascha Ochsenknechts Geburtstagsparty, die gestern anlässlich ihres 56. Jubeltages im engsten Freundes- und Familienkreis stattfand. Darauf deuten gemeinsame Fotos in den Instgram-Storys der beiden Frauen hin. Wie Ochsenknecht in einem heutigen Video erklärt, handelte es sich um eine Überraschungsparty, die ihre Kinder Jimi Blue und Cheyenne Savannah organisiert hatten, während deren älterer Bruder Wilson Gonzalez beruflich unterwegs ist.

Yeliz Koc wurde als Teilnehmerin 2018er-Staffel von "Der Bachelor" bekannt, vor allem, weil sie Oliver Völz bei ihrem Rauswurf eine Ohrfeige verpasste. Anschließend nahm sie an "Bachelor in Paradise" teil, kam dort mit Johannes Haller zusammen. Gemeinsam gingen die zwei als Paar dann noch in "Das Sommerhaus der Stars", ehe sie sich wenig später trennten.

Nach mehreren neuen Anläufen und dem Umzug Hallers nach Ibiza war es dann aber endgültig vorbei. In der Folge wurde öffentlich viel schmutzige Wäsche gewaschen. Nun aber scheint Koc mit Jimi Blue Ochsenknecht eine neue Liebe gefunden zu haben. RTL gegenüber hat ein Insider das angeblich bereits bestätigt.

Jimi Blue Ochsenknecht wird in Kürze für die Kölner Sendergruppe gemeinsam mit Cathy Hummels "Love Island - Aftersun: Der Talk" moderieren. Dabei handelt es sich um den Aftertalk zur RTLzwei-Datingshow "Love Island - Heiße Flirts und wahre Liebe", die am 31. August startet.