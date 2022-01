Rund dreieinhalb Jahre ist es her, dass sich Jochen Schropp zu seiner Homosexualität bekannt hat. Inzwischen plant er mit seinem Lebensgefährten den Gang zum Standesamt. Nun aber teilt er erst einmal ein seltenes Pärchen-Foto, geschossen in Südafrika.

"Happy 2022!", schreibt Moderator Jochen Schropp zu einem seltenen Pärchen-Foto mit seinem Verlobten Norman, das er auf Instagram veröffentlicht hat. Zu sehen sind die beiden eng umschlungen kurz vor oder nach einem Kuss in Haute Cabriere Cellar, Franchheok, Südafrika.

Mitte Dezember hatte Schropp Moderatorin Bella Lesnik im "Exclusiv"-Podcast erklärt: "Wir wissen aber noch nicht genau, wo wir heiraten werden. Wir haben uns ja in Kapstadt vor vier Jahren wiedergetroffen und haben uns vor acht oder neun Jahren in Berlin bei einem Mittagessen-Date kennengelernt. Jetzt ist aktuell die Überlegung, ob wir in Kapstadt feiern, weil wir es als zweites Zuhause sehen."

Im Juni 2021 hatte Schropp in seinem eigenen Podcast "Knall & Tüte" mit Lars Tönsfeuerborn verraten, dass er bereits seit einem Jahr verlobt ist. "Ich hau das jetzt hier raus. Ich bin seit letztem Jahr - erster Lockdown - verlobt", sagte Schropp. Wer wem den Antrag gemacht hat, wollte Schropp damals noch nicht verraten.

Von "Alphateam" bis "Promi Big Brother"

Jochen Schropp hatte sich im Juni 2018 in einem Brief, den er der Zeitschrift "Stern" zukommen ließ, zu seiner Homosexualität bekannt. Im Juni 2020 teilte er zum ersten Mal ein Pärchen-Foto auf Instagram.

Schropp ist den TV-Zuschauern und -Zuschauerinnen als Schauspieler und Moderator bekannt. So wirkte er in verschiedenen Fernsehproduktionen mit, darunter mehrere Rosamunde-Pilcher-Verfilmungen, die Serie "Alphateam - Die Lebensretter im OP" (2005 bis 2006) und die Krimireihe "Polizeiruf 110" (2008 bis 2012). Bei RTL und Vox moderierte er zwischen 2010 und 2012 die Castingshow "X Factor". Seit 2014 präsentiert er bei Sat.1 "Promi Big Brother".