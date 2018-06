Unterhaltung

"GZSZ"-Star tritt vor den Altar: Jörn Schlönvoigt heiratet seine Hanna

"GZSZ"-Star im siebten Himmel: Nachdem im Dezember die Tochter von Jörn Schlönvoigt und Hanna Weig zur Welt kam, fiebert das Paar dem nächsten großen Tag entgegen. In knapp sechs Wochen wollen sich der Schauspieler und seine Verlobte das Ja-Wort geben.

"GZSZ"-Star Jörn Schlönvoigt will in wenigen Wochen "Ja" zu seiner Verlobten Hanna Weig sagen. Wo die Hochzeit am 28. Juli stattfinden wird, verrät der Berliner Soap-Darsteller aber nicht: "Das weiß keiner", sagte Schlönvoigt in einem Interview mit der "Bild"-Zeitung. "Wir haben mit Absicht unterschiedliche Informationen gestreut." So wolle der Schauspieler neugierige Fans und die Presse verwirren.

Für die Geheimniskrämerei hat das Paar guten Grund, denn beide wollen keine zu große Hochzeit feiern. Es würden 50 bis 150 Personen erwartet. Man wolle aber im privaten Kreis bleiben, erklärte der 31-Jährige. Nach der Trauung wird es dann romantisch: "Danach stehen die Flittermonate auf dem Programm."

Zuletzt hatte das Paar für den schwedischen Modekonzern H&M Hochzeitsbekleidung präsentiert. Auch für ihre anstehende Hochzeit haben sie klare Vorstellungen bei der Kleiderwahl: "Ich werde nicht in Rosa heiraten, sie aber auch nicht", sagte Schlönvoigt.

Mehr zum Thema 15.12.17 Es ist ein Mädchen GZSZ-Star Jörn Schlönvoigt ist Papa

Der Darsteller und Weig hatten sich Anfang 2017 kennengelernt. Kurze Zeit später verlobten sie sich bereits. Wie er den Antrag machte, verriet der Schauspieler damals in einem Interview: "Den Antrag habe ich Hanna auf einem mallorquinischen Klosterberg gemacht, mit unwahrscheinlicher Weitsicht über die Insel, bei Sonnenuntergang und natürlich auch mit dem klassischen hinknien." Im Dezember 2017 krönte die Geburt von Töchterchen Delia das Liebesglück des Paares.

Quelle: n-tv.de