Unterhaltung

Ehe-Aus nach einem Jahr: Joey Heindle und Justine trennen sich

Erst im vergangenen Jahr heiratet Joey Heindle seine Justine. Doch das Glück der beiden hält nicht lange. Nun gibt der Ex-Dschungelkönig auf Facebook bekannt: Das Traumpaar von einst geht ab sofort getrennte Wege.

Das ging nicht lange gut: Der Sänger Joey Heindle und seine Frau Justine haben sich nach etwas mehr als einem Jahr Ehe getrennt. Das gab Heindle auf seiner Facebook-Seite bekannt. Der 25-Jährige und seine vier Jahre ältere Frau hatten sich erst im Mai 2017 das Ja-Wort gegeben.

Es würde Situationen im Leben geben, gegen die man machtlos sei, schreibt Heindle in seinem Statement. Man habe sich nach langem Überlegen dazu entschieden, ab sofort getrennte Wege zu gehen: "Justine und ich verstehen uns nach wie vor gut und das soll auch in Zukunft so bleiben." Den genauen Grund für die Trennung nannte er nicht.

Der Dschungelkönig von 2013 und zukünftige "Global Gladiator"-Teilnehmer wünscht sich allerdings erst einmal etwas Privatsphäre: "Wir bitten Euch, so traurig diese Situation auch ist und aus Rücksicht auf unser Privatleben, diese Entscheidung zu akzeptieren und von weiteren Nachfragen vorerst abzusehen."

Quelle: n-tv.de