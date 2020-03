Zunehmend melden sich auch Prominente zu Wort, die positiv auf eine Infektion mit dem Coronavirus getestet wurden. Schauspieler Tom Hanks ist ein Beispiel dafür. Mit Johannes B. Kerner hat sich nun auch ein bekannter Deutscher infiziert. "Überraschend", wie er meint.

Offiziell liegt die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Menschen in Deutschland noch bei wenigen Tausend. Doch Experten gehen von einer hohen Dunkelziffer aus. So oder so - dafür, dass eine Ansteckung jeden treffen kann, liefert nun auch Johannes B. Kerner den Beweis. Der Moderator gab bekannt, positiv getestet worden zu sein.

Für die Verbreitung der Nachricht wählte der 55-Jährige seine Instagram-Seite. Hier wendet er sich mit einer langen Botschaft an die Öffentlichkeit.

Kerner geht es "sehr gut"

Er sei am Donnerstagmorgen mit sehr leichten Erkältungserscheinungen aufgewacht, schreibt Kerner. Um alle Risiken zu vermeiden, rasch Klarheit zu gewinnen und vor allem Menschen in seinem Umfeld nicht zu gefährden, habe er umgehend einen Test auf das Coronavirus durchführen lassen. "Am Abend kam dann das, auch für mich, etwas überraschende Ergebnis. Der Test ist positiv", erklärt der Moderator.

Ihm gehe es "sehr gut" und er habe "praktisch keine Symptome", sagt Kerner zu seinem aktuellen Gesundheitszustand. Er befinde sich in der notwendigen häuslichen Quarantäne.

Appell an die Umsicht

"Viel wichtiger ist mir aber, dass ich - nun als Betroffener - jede und jeden ermuntern möchte, sich sehr umsichtig zu verhalten. Abstand halten, hygienisch sein, möglichst wenig direkte soziale Kontakte. Darauf kann jeder achten", redet er zugleich allen ins Gewissen. "Wir sind dafür verantwortlich, dass sich die kranken, die älteren und schwächeren Menschen nicht einer zusätzlichen Gefahr aussetzen müssen. Die Ausbreitung des Virus muss verlangsamt werden", stellt er klar.

In den vergangenen Tagen hatten schon mehrere deutsche Promis, darunter etwa Dschungelcamperin Elena Miras oder Kerners Moderationskollege Jörg Kachelmann, von dem Verdacht auf eine Infektion mit dem Coronavirus berichtet. In diesen Fällen hatte sich die Annahme jedoch nicht bestätigt. Zu den nachweislich infizierten Personen gehören unterdessen zum Beispiel auch Hollywoodstar Tom Hanks und dessen Frau Rita Wilson.