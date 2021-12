Als übergewichtiger Familienvater wird John Goodman in der US-Hitserie "Roseanne" bekannt. Doch je mehr er sich der 200-Kilo-Marke nähert, desto größer wird sein Wunsch nach einem gesünderen Leben. Nun ist der US-Schauspieler kaum noch wiederzuerkennen.

Menschen Komplimente zu machen, nur weil sie an Gewicht verloren haben, sendet meist das falsche Signal. Schließlich werden damit gesellschaftliche Schönheitsideale verstärkt, die eigentlich boykottiert werden sollten. Entscheidend sollte doch der Charakter sein, der eine Person interessant oder liebenswürdig macht - und nicht, wie viel Bauchspeck oder Doppelkinn man hat.

Im Fall von John Goodman lässt sich aber eine Ausnahme machen. Der US-Schauspieler sorgte am Montag bei der Premiere des Films "The Freak Brothers" für eine Überraschung, als er sichtlich stolz seinen neuen, schlanken Körper zur Schau stellte. In den vergangenen Jahren hat der "Roseanne"-Star hart daran gearbeitet, ein gesünderes Leben zu führen und langfristig abzunehmen. Das Ergebnis kann sich sehen lassen: Statt der 180 Kilo, die er einst wog, bringt er jetzt nur noch die Hälfte auf die Waage.

Der 69-Jährige hatte sich bereits im Jahr 2007 vorgenommen, an Gewicht zu verlieren. Doch wie so viele andere blieb auch er nicht von dem Jojo-Effekt verschont. "Früher habe ich in drei Monaten 60 oder 70 Pfund abgenommen, mich dann mit einem Sixpack oder was auch immer belohnt und bin dann zu meinen alten Gewohnheiten zurückgekehrt", erinnerte sich Goodman 2017 gegenüber dem US-Sender ABC.

"Kann es mir nicht leisten, still zu sitzen"

Als er sich jedoch der 200-Kilo-Marke näherte, habe er beschlossen, es "langsam" angehen zu lassen. "Bewegen, trainieren. Ich komme in ein Alter, in dem ich es mir nicht mehr leisten kann, still zu sitzen", sagte Goodman damals. Berichten zufolge soll der trockene Alkoholiker seitdem nicht nur mit dem Trinken aufgehört haben. Er ernähre sich zudem hauptsächlich von Fisch, Olivenöl, Gemüse, Nüssen und Obst. Darüber hinaus habe er einen Personal Trainer engagiert, der ihn unter anderem pro Tag mindestens 10.000 Schritte laufen lässt.

Mit seinen ersten Erfolgen sorgte Goodman bereits im Jahr 2015 für Aufsehen. Bei der Filmpremiere von "Trumbo" wog er bereits 45 Kilo weniger als früher. "Es war im Grunde nur eine Portionskontrolle und 'Ich brauche es nicht'", beschrieb er der Lobbyorganisation AARP später seine Herangehensweise. Vorher habe er sich "einfach alles in den Mund geschoben".

John Goodman wurde hauptsächlich durch seine Rolle als Dan Conner in der US-Hitserie "Roseanne" (1988-1997, 2018) bekannt. Außerdem war er an vielen preisgekrönten Filmen wie "The Big Lebowski" (1998), "Argo" (2012) und "Trumbo" (2015) beteiligt. Seit 2018 ist er Teil des "Roseanne"-Spin-offs "The Conners". Einzig seine TV-Ehefrau Roseanne Barr ist nicht mehr Teil der Serie. Sie war infolge eines rassistischen Tweets vom Sender ABC gefeuert worden.