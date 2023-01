Vor rund zwei Wochen bringt Chrissy Teigen ihr drittes Kind zur Welt. Nun präsentiert sich Kindsvater John Legend in den sozialen Medien erstmals gemeinsam mit Töchterchen Esti Maxine Stephens. Auf dem Foto sieht er übermüdet, aber glücklich aus.

Vor knapp zwei Wochen hat das dritte gemeinsame Kind von John Legend und Chrissy Teigen das Licht der Welt erblickt. Auf seinem offiziellen Instagram-Account hat der stolze Musiker nun ein süßes Vater-Tochter-Bild mit seinen über 15 Millionen Followern geteilt, auf dem er sichtlich übermüdet, aber ebenso überglücklich die Kleine in seinen Armen hält. "Unsere neueste Liebe", lautet der Kommentar des 44-Jährigen zu dem Foto, auf dem das Gesicht von Töchterchen Esti Maxine Stephens deutlich zu erkennen ist.

Auch auf Chrissy Teigens Account gibt es ein neues Bild des Babys zu sehen. Die stolze Mutter hat das erste echte Porträtfoto von Esti hochgeladen.

Schon eine Woche nach der Geburt hatten sowohl Legend als auch Teigen auf ihren jeweiligen Accounts die Ankunft von Esti durch ein Bild ihrer nun drei gemeinsamen Kids mit der Welt geteilt. Das Mädchen wird darauf von seinen beiden älteren Geschwistern auf dem Arm gehalten und bewundert. "Sie ist da! Esti Maxine Stephens - das Haus ist voller Leben und unsere Familie könnte nicht glücklicher sein", schrieb das Paar dazu. "Papa vergießt nächtliche Freudentränen, Luna und Miles so voller Liebe zu sehen. Wir sind glücklich. Vielen Dank für all die Liebe und Glückwünsche." Legend betonte zudem, die Stärke und Belastbarkeit seiner Frau zu bewundern.

Verkündung bei Konzert

Die ersten Personen erfuhren schon während eines Privatkonzerts am Tag der Geburt, dem 13. Januar, von Esti, wie Fan-Videos und Posts in den sozialen Medien zeigten. "Ich möchte euch ein kleines Geheimnis wissen lassen", begann Legend, während er am Klavier saß und spielte. Anschließend verkündete er strahlend: "Wir haben heute Morgen ein kleines Baby bekommen."

Im August 2022 hatte das Paar die Schwangerschaft bekannt gegeben. Der Musiker mit dem elitären "EGOT"-Status (Emmy-, Grammy-, Oscar- und Tonypreisträger) und das Model sind seit 2013 verheiratet und haben bereits zwei weitere gemeinsame Kinder: die sechsjährige Luna und den vier Jahre alten Miles.