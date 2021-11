Auftritt in Florida fällt aus

Jon Bon Jovi wurde am Samstag vor einem Konzert in Florida positiv auf das Coronavirus getestet. Das berichtet CNN. Der 59-Jährige sei "vollständig geimpft und fühlt sich gut", bestätigte seine Sprecherin Kristen Foster am Morgen dem Sender zufolge. Der Sänger habe sich isoliert, weitere Auftritte seien nicht geplant gewesen.

Dem Bericht zufolge sollte Jon Bon Jovi im Rahmen einer Halloween-Feier in Miami Beach auftreten. Wie das US-Promiportal TMZ schreibt, soll ein Schnelltest vor dem Engagement positiv gewesen sein. Während der Rest der Band trotzdem aufgetreten sei, sei der Sänger wieder weggefahren. Eine US-Reporterin postete zudem ein Video auf Twitter, auf dem der Sänger zu sehen ist, wie er einen Mund-Nasen-Schutz trägt und eine Hotellobby verlässt.

Bereits im März 2020 war die Band Bon Jovi betroffen: Keyboarder David Bryan hatte damals bekannt gegeben, positiv auf das Coronavirus getestet worden zu sein. Der Sohn von Jon Bon Jovi, der 18-jährige Jacob, infizierte sich ebenfalls.