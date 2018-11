Unterhaltung

Bester Rosé: Jon Bon Jovi ist ein ausgezeichneter Winzer

Nächsten Sommer gehen Bon Jovi auf große Stadiontournee. Bis dahin vertreibt sich Frontmann Jon Bon Jovi die Zeit mit Wein. Mit dem Herstellen von Wein wohlgemerkt. Ein wichtiges Kritikermagazin zeichnet seinen Rosé jetzt sogar aus.

"Wer nichts wird, wird Wirt. Wer was wird, wird Winzer." Gut, diese Redewendung gibt es so (noch) nicht, aber Promis, die es geschafft haben, gehen gerne mal unter die Weinbauern. Günther Jauch, Sting, Bob Dylan, Drew Barrymore und Gerard Depardieu zum Beispiel. Und auch Jon Bon Jovi.

Dessen edler Tropfen "Diving Into Hampton Water" hat es jetzt sogar ins renommierte Kritikerblatt "Wine Spectator" geschafft und wurde zum besten Rosé des Jahres gekürt. Die ausgezeichnete Kreation wird als "frischer und lebendiger Rosé mit ausgeprägter Mineralität" beschrieben und kostet um die 20 Euro pro Flasche.

Immer das richtige Rezept

Der 56-jährige Musiker hat den gegorenen Traubensaft gemeinsam mit seinem 23 Jahre alten Sohn Jesse und dem französischen Winzer Gerard Bertrand entwickelt. Erst Anfang des Jahres waren die drei in die Produktion des rosafarbenen Gesöffs eingestiegen.

"Wir haben Rosé von überall probiert, aber als wir Gerard besuchten, merkten wir, dass es in Frankreich eine ganze Küstenregion gibt, an der einige der größten Geheimnisse der Weinwelt gespeichert sind", erklärte Jesse damals in einem offiziellen Statement. Bon Jovi und der Winzer wurden Freunde, nachdem sie merkten, dass sie die gleichen Leidenschaften teilen: Familie, Freunde, Essen, guten Wein und tolle Musik.

Dieses Rezept ist also ebenso aufgegangen wie das von Jon Bon Jovis Ehe. Seit 30 Jahren ist er mit Dorothea Rose Hurley verheiratet, Jesse ist eins von vier gemeinsamen Kindern. "Ich hatte das Glück, die Richtige gleich beim ersten Mal zu erwischen. So einfach ist das", sagte der Sänger Anfang des Monats in einem Interview.

Quelle: n-tv.de