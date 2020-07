Sie waren einst das Kultpaar von "Bauer sucht Frau". Auch weil der Urbayer Josef aus dem Chiemgau und die Thailänderin Narumol auf den ersten Blick so gar nicht zusammenzupassen schienen. Doch die beiden haben es längst allen gezeigt. Nun begehen sie sogar bereits ihren zehnten Hochzeitstag.

Im Laufe seiner 15-jährigen Geschichte hat "Bauer sucht Frau" schon so einige regelrechte Stars hervorgebracht. Zu ihnen zählen zweifelsohne Josef und Narumol. Das Paar, das an der fünften Staffel der Kuppelshow mit Moderatorin Inka Bause teilgenommen hatte, konnte sich nun bereits über seinen sage und schreibe zehnten Hochzeitstag freuen.

Zur Feier des Tages gab es Champagner und Erdbeeren, verraten die beiden im RTL-Interview. Doch es kamen noch mehr Geschenke auf den Tisch, unter anderem Schminke. "Dass sie mal wieder jugendlich ausschaut, frisch!", sagt Josef. Sie lacht: "Ich habe mich sehr gefreut, aber auf der anderen Seite dachte ich mir: 'Josef, bin ich schon so alt, dass ich so was brauche?'" Seine Antwort darauf sei diplomatisch ausgefallen: "Nein, dass du jung bleibst." Narumol freut sich: "Das war süß!"

"Er liebt mich so sehr"

Das Paar lebt gemeinsam auf Josefs Bauernhof im bayerischen Chiemgau. Dieses Leben sei nicht immer leicht, macht die gebürtige Thailänderin deutlich. "Für mich ist alles hart, den Bauernhof habe ich mir anders vorgestellt. Ich weiß jetzt, der Bauernhof ist viel Arbeit!", sagt sie unter Tränen.

Manchmal explodiere sie, räumt Narumol ein. Dann habe sie schon auch mal gesagt: "Ich hau' ab, ich kann nicht mehr." Aber: "Er liebt mich so sehr, das merke ich", erklärt sie und streichelt ihm dabei liebevoll über die Wange. "Josef hat mich sehr, sehr lieb, aber manchmal ist es eine harte Probe. Manchmal ist es hart, aber ich kämpfe."

Die damals 44-jährige Narumol und der bayerische Landwirt mauserten sich seinerzeit bei "Bauer sucht Frau" rasch zu Publikumslieblingen. Manche ihrer Sprüche wurden Kult, etwa als der mit der deutschen Sprache kämpfenden Narumol herausrutschte, sie sei "fick und fertig". Auch die Hochzeit des Paares im Juli 2010 wurde zum medialen Ereignis. Im Juli 2011 wurden die beiden schließlich Eltern. Der Name ihrer Tochter: Jorafina.