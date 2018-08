Unterhaltung

"Umfangreiche Untersuchungen": Jürgen Drews liegt im Krankenhaus

Schlagerstar Jürgen Drews liegt offenbar im Krankenhaus. Der 73-Jährige leide an einem "schweren Magen-Darm-Infekt", heißt es. Schon zuvor hatte der Sänger zwei seiner Konzerte abgesagt. Seine Fans müssen sich wohl auch weiterhin gedulden.

Sänger Jürgen Drews liegt laut einem Medienbericht zur Zeit im Krankenhaus. Grund dafür ist ein "schwerer Magen-Darm-Infekt", wie seine Sprecherin Christine Knoche-Gaydos der "Bild"-Zeitung bestätigte. Der Schlagerstar, der oft im Megapark auf der Balearen-Insel Mallorca auftritt, soll deshalb Infusionen erhalten. Außerdem müsse er sich "umfangreichen Untersuchungen unterziehen".

Zuvor hatte der 73-Jährige schon zwei Konzerte, in Niedersachsen und auf Mallorca, abgesagt. Der "Ein Bett im Kornfeld"-Star und selbst ernannte "König von Mallorca" hatte wohl Probleme mit seinem Elektrolyte-Haushalt. Wann Drews aus dem Krankenhaus entlassen wird, ist noch unklar. Eigentlich hätte er am kommenden Samstag seinen nächsten Aufritt in Hessen.

Jürgen Drews ist trotz seines Alters noch unermüdlich deutschlandweit und auf der Ferieninsel Mallorca unterwegs und absolviert viele Auftritte. Einige Schlagerfans kommen eigens für seine Aufritte in den Megapark auf Mallorca.

Quelle: n-tv.de