Bereits im Herbst 2021 will Jürgen Drews seine Karriere beenden. Dann kommt es zu mehreren Verschiebungen, doch gut zwei Jahre später ist es so weit: Der Schlagersänger ist ein letztes Mal auf der Bühne zu sehen. Im Alltag bereitet dem 77-Jährigen die Krankheit Polyneuropathie keine Probleme.

Der an Polyneuropathie erkrankte Schlagersänger Jürgen Drews fühlt sich nach eigener Aussage durch die Nervenkrankheit nicht stark eingeschränkt. "Im Alltag spielt diese Krankheit eine nicht so große Rolle für mich", sagt Drews im Interview. Zwar sei sein Gang nicht mehr ganz so flüssig wie früher und er sei nicht mehr so schnell, wie er es gern wäre, "aber das ist ja ebenfalls eine Begleiterscheinung des Älterwerdens". Im Alltag habe er keine Schmerzen, sagte der 77-Jährige.

Polyneuropathie schränkt die Bewegungsfähigkeit der Betroffenen ein. Drews hatte 2021 öffentlich gemacht, dass er an der Nervenkrankheit leidet. Im vergangenen Juli kündigte er das Ende seiner Karriere an. "Da ich in einem Alter bin, in dem andere schon lange Rentner sind, habe ich auch mir gesagt: Irgendwann ist mal gut", erklärte der Sänger.

Mit der Show "Zum allerletzten Mal: Der große Schlagerabschied" beendete der Sänger am Samstag in der ARD offiziell seine Bühnenkarriere. Auch Drews' Frau Ramona, seine Tochter Joelina sowie andere Größen der Branche wie Roland Kaiser und Maite Kelly waren gekommen, um dem König von Mallorca ein Abschiedsfest zu bereiten. Aufgezeichnet wurde die Sendung bereits Ende Oktober in Leipzig. Gastgeber war Schlagersänger Florian Silbereisen.

Drews hatte seinen Durchbruch 1976 mit dem Song "Ein Bett im Kornfeld". Eigentlich hatte er seinen Abschied sogar schon für den Herbst 2021 angekündigt. Die Verschiebung habe terminliche Gründe gehabt, erklärt der Sänger. Am Freitag veröffentlichte Drews das Album "Geil war's ... Danke Jürgen!"