Hollywood-Star Emma Roberts feiert ihren 31. Geburtstag. Zu ihrem Ehrentag gratuliert auch ihre berühmte Tante Julia Roberts. Die Oscarpreisträgerin feiert ihre Nichte mit einem lustigen Video und widmet ihr liebevolle Zeilen.

Mit einem lustigen Video und einem emotionalen Text auf Instagram feiert Julia Roberts den Geburtstag ihrer Nichte Emma Roberts. Das ebenfalls als Schauspielerin erfolgreiche Geburtstagskind wurde am 10. Februar 31 Jahre alt.

Roberts postete ein Video, auf dem sie und Emma Partyhüte tragen und in Tröten blasen - und das in Zeitlupe. "Alles Gute zum Geburtstag, du Zauberhafte. Oh, wie ich dich liebe", kommentierte die Oscarpreisträgerin den Clip.

Emma Roberts bedankte sich für den Geburtstagsgruß und teilte das Video in einer Instagram-Story, in der sie Dutzende Glückwünsche ihrer Liebsten repostete. "Ich liebe dich!!!!", schrieb Emma auf die Nachricht ihrer berühmten Tante.

Keine Konkurrenz

Emma Roberts ist die Tochter von Julia Roberts älterem Bruder Eric Roberts. Der ist ebenfalls als Schauspieler aktiv. Er erhielt 1985 eine Oscar-Nominierung für seine Nebenrolle im Actionthriller "Runaway Train".

In einem Interview mit "Tatler" sprach Emma Roberts vor Kurzem über das Verhältnis zu ihrer berühmten Tante: "Ich habe nie danach gestrebt, sie zu sein. Ich liebe sie so sehr, ich liebe ihre Arbeit, aber ich mache einfach mein eigenes Ding".

Ob und wie die 31-Jährige ihren Ehrentag feiert, geht aus den zahlreichen Instagram-Storys nicht hervor. Sicherlich aber wird sie den Tag mit ihrer Familie verbringen. Mit dem Schauspieler Garrett Hedlund ist sie seit 2019 liiert. Ende 2020 brachte sie den ersten gemeinsamen Sohn zur Welt. Das erste Bild des kleinen Rhodes teilte sie kurz darauf auf Instagram. "Danke 2020, dass du eine Sache richtig gemacht hast", schrieb Roberts zu dem Foto. Ihren Sohn bezeichnet sie als ihr "helles Licht".