Justin Bieber ist der Älteste von vier Geschwistern, und die Patchwork-Familie geht dem Sänger über alles. Das beweist er jetzt einmal mehr mit einem emotionalen Post zum zwölften Geburtstag seines Halbbruders Jaxon, in dem er sich an vergangene Tage erinnert.

Schon lange wird gemunkelt, dass es nicht mehr lange dauern kann, bis Justin Bieber und seine Ehefrau Hailey Eltern werden. Denn der Sänger ist ein absoluter Familienmensch und selbst mit vier jüngeren Geschwistern groß geworden. Wie wichtig ihm die Familie ist, zeigt jetzt einmal mehr ein Instagram-Post zum Geburtstag seines Bruders Jaxon.

Der ist gerade zwölf Jahre alt geworden. Aus diesem Anlass hat der 15 Jahre ältere Justin Bieber auf seinem Account eine ganze Reihe von Fotoerinnerungen von sich und Jaxon hochgeladen. Auf den Bildern sieht man die zwei kuschelnd im Bett, mit ihren BMX-Rädern, beim Skaten und am Strand. Im Text dazu heißt es: "Ich sitze hier, sehe mir all diese Bilder an und werde daran erinnert, wie sehr ich dich liebe, mein heiß geliebter kleiner Bruder. Ich kann nicht glauben, dass du schon zwölf Jahre alt bist. Du bist so ein toller, süßer, hübscher, besonderer Junge, und es ist mir eine Ehre, dein großer Bruder zu sein."

Teil einer Patchwork-Familie

Justin ist mit Abstand das älteste der Geschwister in der Patchwork-Familie. Während der Musiker bei seiner Mutter Pattie Mallette aufwuchs, hat sein Vater Jeremy Bieber mehrere Kinder aus zwei Ehen: Mit seiner Ex-Frau Erin Wagner bekam er neben Jaxon noch Tochter Jazmyn. Mit seiner zweiten Frau Chelsey Bieber hat er kleine Tochter namens Bay. Zudem brachte Chelsey Tochter Allie aus ihrer ersten Ehe mit in die Beziehung.

Justin Bieber hat sein Leben nach früheren Drogen- und Alkoholexzessen inzwischen im Griff. Im Frühjahr erklärte er in einem Interview, die Drogen eine Zeit lang gebraucht zu haben, um "einfach weiterzumachen". Trotz all seines Erfolgs sei er "immer noch traurig gewesen". Am Ende hätten ihm sein Glaube und Hailey geholfen, seinen Fokus wiederzufinden. "Das erste Jahr der Ehe war sehr hart, weil uns vieles zurück zum Trauma geführt hat." Es habe einen großen Mangel an Vertrauen gegeben, und er habe befürchtet, seine Frau zu verscheuchen.

Im Jahr 2018 verlobte er sich mit Hailey Baldwin, Tochter des Schauspielers Stephen Baldwin, ehe die zwei zunächst heimlich auf dem Standesamt von New York heirateten. Ein Jahr später folgte die kirchliche Hochzeit in South Carolina.