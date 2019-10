So richtig gut können die zwei nicht miteinander. Doch es wäre wohl zu einfach, die alte Fehde ruhen zu lassen. Per Instagram-Story macht sich Justin Bieber also stattdessen über Taylor Swift lustig.

Pop-Star Justin Bieber hat wieder etwas Öl ins Feuer gegossen und die kleine Fehde mit seiner Kollegin Taylor Swift angeheizt. In einem Instagram-Live-Video hat er sich offenbar über Swift lustig gemacht - so sehen es zumindest die Fans der Sängerin.

Zum Hintergrund: Vor einigen Tagen war Swift bei der "Tonight Show" von Jimmy Fallon zu Gast. Dabei sprach sie der 45-jährige Fallon auf eine OP an, bei der sich die 29-Jährige die Augen hatte lasern lassen. Und damit nicht genug: Fallon zeigte ein Video, das Swifts Mutter kurz nach dem Eingriff aufgenommen und dem Komiker später zugespielt hatte. Darin sieht man die Sängerin, wie sie - noch sichtlich benommen von den Schmerzmitteln - versucht, eine Banane zu essen. Als sie nicht die anvisierte Banane vom Bund reißt, bricht es aus Swift heraus: "Oh nein, das ist nicht die, die ich wollte". Dabei beginnt sie beinahe zu weinen.

"Das war so lustig"

Genau diesen Satz ließ der 25-jährige Bieber nun in seiner Instagram-Story fallen, die unter anderem von der US-Promi-Seite "TMZ" veröffentlicht wurde. Man sieht den Sänger auf Rollschuhen durch seine Küche fahren, gefilmt wird er dabei offenbar von seiner Frau Hailey Baldwin. Als er zum Kühlschrank rollt und sich eine Banane nimmt, zitiert er Swift. Unüberhörbar zur Belustigung seiner Frau, denn die 22-Jährige fängt sofort an zu kichern. "Das war so lustig", ist sie aus dem Off zu hören. Was den Fans der Sängerin offenbar gar nicht gefällt. So finden sich zahlreiche genervte Kommentare auf einigen Taylor-Swift-Fanseiten.

Der Streit zwischen Bieber und Swift geht auf einen Blog-Eintrag der Sängerin zurück. Darin beklagte sie sich öffentlich darüber, dass ihr Musikkatalog an den Manager und Investor Scooter Braun verkauft wurde. Swift warf Braun darin vor, sie jahrelang unterdrückt zu haben. Justin Bieber meldete sich daraufhin ebenfalls zu Wort und verteidigte Braun, der seit vielen Jahren sein Manager ist. Dabei lehnte er sich zunächst weit aus dem Fenster und ruderte dann mit einem gemäßigten Post wieder zurück. Wie angespannt die Stimmung zwischen Bieber und Swift tatsächlich ist, wissen aber nur die beiden.