Ein Corona-Test des kanadischen Sängers schlägt an. Auch wenn es Bieber "soweit gut" geht, wie sein Sprecher versichert, hat das Auswirkungen auf den Konzertplan der "Justice World Tour". Die für Deutschland angekündigten Konzerte liegen aber noch in ferner Zukunft.

Justin Bieber ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das hat ein Sprecher des kanadischen Sängers dem US-Portal "TMZ" bestätigt. Demnach habe der 27-Jährige am gestrigen Samstag das positive Testergebnis erhalten. Er fühle sich jedoch soweit gut.

Auch bei den Crew-Mitgliedern seiner "Justice World Tour" hat es mehrere positive Test-Resultate gegeben. Das hat Auswirkungen auf die Tour-Termine. Das für Sonntag heute Abend (20. Februar) in Las Vegas geplante Konzert ist nun auf den 28. Juni verschoben worden. Tickets können bei den entsprechenden Verkaufsstellen rückerstattet werden.

"Justin ist natürlich sehr enttäuscht, aber die Gesundheit und Sicherheit seiner Crew und seiner Fans steht immer an erster Stelle", heißt es auf Twitter. Wo sich der Sänger und seine Tour-Kollegen angesteckt haben, ist nicht bekannt. Ob weitere Konzerte verschoben werden müssen, ist ebenfalls noch unklar.

Konzerte in Deutschland geplant

Im Rahmen seiner "Justice World Tour" reist Justin Bieber Anfang 2023 auch nach Deutschland. Gleich fünf Konzerte wird Bieber hierzulande spielen. Der Auftakt erfolgt am 16. Januar 2023 in der Barclays Arena in Hamburg, am 31. Januar singt Bieber in der Lanxess Arena in Köln. Am 2. Februar steigt ein weiteres Konzert in der Frankfurter Festhalle, ehe es in die deutsche Hauptstadt Berlin geht. Am 4. Februar wird der Star dort in der Mercedes-Benz Arena auftreten. Rund einen Monat später besucht Bieber dann noch seine Fans in München. Sein finales Deutschland-Konzert gibt es dort am 9. März in der Olympiahalle zu sehen und zu hören.