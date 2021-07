Dunkle Machenschaften in Cannes

Dunkle Machenschaften in Cannes Juwelen-Diebe rauben "True Blood"-Star aus

Hatte sich ihr Debüt in Cannes anders vorgestellt: Jodie Turner-Smith.

Vor dem Hintergrund der Corona-Krise feiern die Filmfestspiele in Cannes einen ersten Schritt in Richtung Normalität. Doch das glamouröse Ereignis lockt auch Langfinger an: Die Schauspielerin Jodie Turner-Smith wird Opfer von Juwelen-Dieben. Besonders traurig ist sie wegen eines privaten Schmuckstücks.

Ihren ersten Auftritt bei den Filmfestspielen von Cannes wird die Schauspielerin Jodie Turner-Smith sicher nicht so schnell vergessen. Die Ehefrau von "Dawson's Creek"-Star Joshua Jackson wurde Opfer von Juwelen-Dieben. Dies berichtet unter anderem das US-amerikanische Branchenblatt "Variety" unter Berufung auf den Sprecher der Schauspielerin.

Auf ihrem Twitter-Account meldete sie sich auch selbst zu Wort: "Ich hätte nicht gedacht, dass ich an meinem letzten Tag in Cannes zweieinhalb Stunden auf dem Polizeirevier verbringe, aber hier sind wir."

Der Diebstahl ereignete sich am Freitag, als sich die britische Schauspielerin gerade beim Frühstück befand. Unbekannte entwendeten dabei Schmuckstücke im Wert von mehreren Tausend Euro aus ihrem Zimmer. Besonders traurig ist die 34-Jährige aber wegen eines eher preisgünstigen Objekts: dem Ehering ihrer Mutter. Obwohl er nahezu wertlos ist und nur noch einen emotionalen Wert für die Schauspielerin hat, machten die Diebe keinen Halt davor. Bislang nicht bekannt ist, ob der sonstige Schmuck Turner-Smith selbst gehört oder ob es sich um die Leihgabe einer Marke handelt.

Die Schauspielerin ist unter anderem aus der Fernsehserie "True Blood" bekannt. 2019 spielte sie in dem Film "Queen & Slim" mit. Turner-Smith war zu einer Debatte über die Rolle von Frauen und Minderheiten im Kino nach Cannes eingeladen worden. Die Schauspielerin und ihre einjährige Tochter, die sich bei ihrer Mutter in Cannes befindet, wurden mittlerweile in einem anderen Hotel untergebracht. Außerdem wurde ihr Sicherheitsteam verstärkt.