Der chinesisch-kanadische Sänger und Schauspieler Kris Wu ist in China verhaftet worden. Er soll mehrere minderjährige Frauen zum Sex verleitet haben. Dabei hat er in Peking erst vor wenigen Jahren einen besonderen Ehrenpreis erhalten.

In China ist der chinesisch-kanadische Sänger Kris Wu ein echter Star. 2017 wurde er in Peking sogar zum Chief VIP Experience Officer ernannt. Eine Ehre, die erst sechs Popstars vor ihm zuteilwurde. Angesichts der aktuellen Vorwürfe gegen den Musiker und Schauspieler wirkt das nun ein bisschen unpassend. Denn jetzt wurde Kris Wu in Peking verhaftet, weil er mehrere junge Frauen sexuell missbraucht beziehungsweise vergewaltigt haben soll.

Seitens der chinesischen Behörden war zunächst die Rede von einem kanadischen Mann im Alter von 30 Jahren. Staatliche Medien identifizierten ihn später als den in China geboren Wu Yifan alias Kris Wu, der auch immer wieder als Model tätig ist. Gegen ihn werde ermittelt, weil er "junge Mädchen durch Täuschung dazu gebracht hat, Sex mit ihm zu haben", so die Pekinger Polizei.

Alkohol und falsche Versprechungen

Die heute 19-jährige Studentin Du Meizhu soll Wu schon früher vorgeworfen haben, sie im Alter von 17 Jahren mit falschen Versprechungen wie TV-Rollen und Alkohol zum Sex verleitet zu haben, wie die BBC berichtet. Weiter gab sie an, dass sich bei ihr sieben weitere zum Teil minderjährige Frauen mit ähnlichen Anschuldigungen gemeldet hätten. Inzwischen sollen rund 20 Frauen Vorwürfe gegen ihn geäußert haben.

Eine entsprechende Nachfrage seitens der Nachrichtenagentur Reuters bei Wus Studio blieb bislang offenbar unbeantwortet. Noch im vergangenen Monat aber hatte er die Vorwürfe weit von sich gewiesen. In den sozialen Medien schrieb er: "Es gab keinen 'Groupie-Sex'! Da waren keine Minderjährigen."

Kris Wu ist einer der bekanntesten asiatischen Stars überhaupt. 2012 begann er seine Karriere als Mitglied der K-Pop-Band Exo, die mit ihrem Debütalbum "Xoxo" erste große Erfolge feierte. Zwei Jahre später startete er dann auch solo durch und übernahm zudem Rollen in einigen Kinofilmen. Unter anderem ist er in Luc Bessons Science-Fiction-Film "Valerian - Die Stadt der tausend Planeten" mit Cara Delevingne, Dane DeHaan und Rihanna zu sehen.