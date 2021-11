Immer wieder sorgt Kanye West mit merkwürdigen Aktionen für Aufsehen und nicht selten für Ärger. So auch jetzt: Denn dass der Rapper trotz der Vorwürfe gegen Marilyn Manson weiter an der Freundschaft mit dem Schockrocker festhält, stößt vielen Fans sauer auf.

Schon seit Anfang 2019 lädt Kanye West an vielen Sonntagen Familienmitglieder und deren Freunde zur Gospel-Messe "Sunday Service" unter freiem Himmel ein. Mit seinem außergewöhnlichen Gottesdienst und der besonderen Musikauswahl erreicht er inzwischen immer mehr Menschen.

Immer wieder sind - neben den eigenen Familienmitgliedern - auch Promis unter den Gästen. Angeblich wurden unter anderem Courtney Love, Katy Perry und Wests mittlerweile verstorbener Rapper-Kollege DMX gesichtet. Auch Hollywood-Star Brad Pitt stattete den Messen bereits zweimal einen Besuch ab.

Mit seinem letzten Gast hat sich Kanye West am vergangenen Sonntag jedoch keinen Gefallen getan. Denn dass er ausgerechnet Marilyn Manson zum "Sunday Service" einlud, stößt vielen Fans in den sozialen Medien sauer auf. Mehrere Frauen werfen dem Schockrocker unter anderem Vergewaltigung, häusliche Gewalt und emotionalen Missbrauch vor. Der 52-Jährige streitet die Vorwürfe ab.

"Unglaublich, wie wir Ye immer noch unterstützen"

Fotos zeigen, wie sich Kanye West, Marilyn Manson und Justin Bieber, der ein Gebet ins Mikrofon sprach, in den Armen halten. Dem US-Promiportal "TMZ" zufolge stand Manson ganz vorne in der Mitte neben dem Rest des Chors.

"Ich kann nicht glauben, dass wir in einer Zeitlinie leben, in der Kanye West, Justin Bieber und Marilyn Manson in einem Kreis zusammengekauert sind und sich umarmen", twitterte etwa ein Nutzer. "Unglaublich, wie wir Ye immer noch unterstützen, indem wir seiner Arbeit zuhören", schrieb ein anderer.

Die Missbrauchsvorwürfe gegen Marilyn Manson scheinen Kanye West jedoch nicht weiter zu stören. Die beiden Musiker sind seit geraumer Zeit miteinander befreundet. Manson ist auch auf Wests neuestem Album "DONDA" zu hören, gemeinsam haben sie das Lied "Jail Pt. 2" aufgenommen. Auch bei dem letzten Listening-Konzert des Rappers stand der Schockrocker mit West auf der Bühne.