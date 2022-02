In der Silvesternacht lernen sich Kanye West und Julia Fox kennen, schon wenige Tage später machen sie ihre Beziehung öffentlich. Doch nun ist schon wieder alles vorbei. Grund könnten Wests verstörende Instagram-Posts über Kim Kardashian und ihren neuen Freund sein.

Nun, zu verdenken ist es ihr wirklich nicht: Julia Fox hat sich von Kanye West getrennt. Das bestätigte ein Sprecher der 32-Jährigen, nachdem sie jüngst alle gemeinsamen Instagram-Posts mit dem Rapper gelöscht hatte. Gegenüber "E! News" erklärte er: "Julia und Kanye bleiben gute Freunde und Kollegen. Aber sie sind nicht mehr zusammen."

Gründe für das Beziehungsaus nannte der Sprecher nicht - doch die liegen auf der Hand. Kanye West setzt schließlich derzeit alles daran, um seine Noch-Ehefrau Kim Kardashian zurückzugewinnen. So schickte der Rapper der Mutter seiner vier Kinder am Valentinstag einen mit Rosen beladenen Truck vor die Haustür. "Meine Vision ist kristallklar", stand sowohl auf dem Wagen als auch in Wests dazugehörigem Instagram-Post geschrieben.

Aktuell sorgt der Rosenkrieg zwischen West und Kardashian, die seit 2014 verheiratet waren, immer wieder für Schlagzeilen. Im Februar 2021 reichte sie die Scheidung von ihm ein, im März wird sie vollzogen. Am vergangenen Sonntag teilte der Rapper auf Instagram gegen Pete Davidson aus, mit dem Kardashian seit einigen Monaten liiert ist. Nachdem West dem Comedian in zwei neuen Liedern - "Eazy" und "City of Gods" - bereits Gewalt angedroht hatte, verspottete und beleidigte er Davidson nun in mehreren Posts und teilte auch einen SMS-Austausch mit ihm.

Rosenkrieg zwischen Kanye West und Kim Kardashian

Darin ist zu lesen, wie Davidson ihm versichert, dass er West und seinen Kindern niemals im Weg stehen und sich auch nicht in die Erziehung einmischen würde. Er hoffe jedoch, dass er die vier eines Tages kennenlerne und alle gute Freunde werden könnten. Wests Antwort darauf ist unmissverständlich: "Du wirst niemals meine Kinder kennenlernen", schrieb der 44-Jährige in Großbuchstaben. Die meisten Posts hat er mittlerweile wieder gelöscht. Nur einer blieb übrig: "Gott, bitte bringe unsere Familie wieder zusammen", schrieb er zu mehreren Fotos von Kardashian und den Kindern.

Könnte das Drama zu viel für Julia Fox gewesen sein? Das Model hatte erst Anfang Januar in einem Artikel für das Magazin "Interview" bestätigt, dass sie und West ein Paar seien. Gleichzeitig veröffentlichte das Magazin eine Reihe intimer Fotos der beiden. "Ich habe Ye an Silvester in Miami getroffen und wir hatten eine sofortige Verbindung", schrieb sie in dem Artikel mit dem Titel "Date Night".

Erst vor wenigen Tagen hatte sich Fox im Podcast "Call Her Daddy" zu Medienberichten geäußert, dass West offenkundig seine Familie wiedervereinen wolle. "Ich bin mir sicher, dass da noch gewisse Restgefühle bleiben, das ist normal, das ist menschlich", sagte die 32-Jährige, "aber ich weiß auch, dass er jetzt bei mir ist und das ist alles, was zählt".

Mittlerweile hat sie sich auch auf Instagram zu der Trennung geäußert. "Ihr würdet es lieben, wenn ich aufgelöst wäre", schrieb Fox in einer Story. "Die Medien würden gerne ein Bild von mir als traurige, einsame Frau malen, die in einem Flugzeug weint, aber das stimmt nicht. Warum sehen wir mich nicht als das an, was ich bin: ein Nummer-Eins-Hustler." Sie und Kanye verstünden sich immer noch gut. Sie habe zwar "Liebe für ihn übrig", sei jedoch nie in West verliebt gewesen. "Was denkt ihr denn, dass ich zwölf Jahre alt bin?"