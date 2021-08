Zu einem Foto, auf dem sie sich küssen, beschreiben Kate Bosworth und Michael Polish ihre Liebe in der Vergangenheit und in der Zukunft. Für die Entscheidung, sich zu trennen, seien sich gegenseitig "zutiefst dankbar", so die Schauspielerin und der Regisseur.

Kate Bosworth und ihr Ehemann Michael Polish haben in einem gemeinsamen Statement bekannt gegeben, dass sie sich getrennt haben. "Der Anfang ist oft der beste Teil der Liebe", schreiben die 38-jährige Schauspielerin und der zwölf Jahre ältere Regisseur unter anderem in einem Beitrag, den Bosworth bei Instagram veröffentlichte.

Zu einem Schwarz-Weiß-Foto, auf dem sie sich küssen, schreiben Bosworth und Polish: "Von Natur aus haben wir Angst vor einem Ende. Zu verlieren, was wir haben, weil wir bekommen haben, was wir wollten." Ihre Herzen seien jedoch weiterhin voller Liebe und die beiden seien sich in der Entscheidung, sich zu trennen, gegenseitig "zutiefst dankbar". Dies möge für manchen romantisch und für wieder andere womöglich seltsam klingen, aber "für uns ist es die Wahrheit".

Ihre Liebe wird "niemals enden"

In den vergangenen zehn Jahren hätten Bosworth und Polish sich stets für die Liebe entschieden. Genauso fest wie an ihrem Hochzeitstag hielten die beiden sich auch heute an der Hand. Und sie schauten sich sogar noch tiefer als zuvor in die Augen, "nun mit mehr Mut". Weiter schreiben die beiden: "Im Prozess des Loslassens haben wir gelernt, dass unsere Liebe niemals enden wird. Die Verbindung verschwindet nicht einfach."

Die beiden glauben daran, "dass die epischsten Liebesgeschichten" diejenigen sind, "die Erwartungen überschreiten". Es sei für sie die größte Ehre, eine derartige Liebe erfahren zu haben und auch weiterhin die Schönheit der Entwicklung der Liebe zu bewundern.

Bosworth und Polish lernten sich 2011 bei den Dreharbeiten für den Film "Big Sur" kennen, bei dem er Regie führte und sie vor der Kamera stand. Im August 2013 gaben sie sich das Jawort.