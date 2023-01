Ob in seiner Netflix-Doku, seinen Memoiren oder nun auch in mehreren TV-Interviews - Prinz Harry feuert gerade aus allen Rohren gegen die britische Königsfamilie. Doch die lässt sich nichts anmerken. So scheint auch Herzogin Kate ihren Geburtstag zu feiern, als wäre nichts gewesen.

Prinzessin Kate feiert am heutigen Montag ihren 41. Geburtstag. Ihr Schwiegervater, König Charles III., und seine Ehefrau, Königsgemahlin Camilla, haben ihr bereits öffentlich dazu gratuliert. Via Twitter erklären sie: "Wir wünschen der Prinzessin von Wales alles Gute zum heutigen Geburtstag!"

Dazu posteten die beiden ein Foto, das Kate bei ihrem jüngsten Besuch im Oktober 2022 im Landesteil Wales zeigt. Im leuchtend roten Mantel nimmt sie strahlend weiße Blumen von einem kleinen Mädchen entgegen.

Kate ist seit 2011 mit Prinz William verheiratet. Mit der Hochzeit wurde sie Herzogin. Die beiden haben drei Kinder. Nach dem Tod von Queen Elizabeth II. im September 2022 wurde Charles König, William zum neuen Prinzen von Wales und Kate zur neuen Prinzessin von Wales. Vor ihr trug Charles' erste Ehefrau und Williams Mutter, Prinzessin Diana, diesen Titel.

