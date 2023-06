Die Romanverfilmung "Miss Merkel" mit Katharina Thalbach als ermittelnde Ex-Kanzlerin geht nach ihrem erfolgreichen Debüt in eine weitere Runde. Und auch das Team von "Alarm von Cobra 11" bekommt gleich sechs abendfüllende Fälle spendiert, nachdem die ersten drei großen Anklang fanden.

Die Kanzlerin a.D. ermittelt wieder. RTL kündigt eine Fortsetzung von "Miss Merkel - Ein Uckermark-Krimi" an. Katharina Thalbach wird wieder in die Rolle von Angela Merkel schlüpfen, die nach ihrer Kanzlerschaft als Hobbydetektivin unterwegs ist. Einen Sendetermin gibt es noch nicht.

Die Nachricht von einem zweiten Merkel-Krimi kommt wenig überraschend. Der erste Teil war schließlich ein großer Erfolg für RTL. Am 21. März 2023 schalteten 3,12 Millionen Zuschauer ein.

Die Krimikomödie basiert auf dem Buch "Miss Merkel: Mord in der Uckermark" von David Safier aus dem Jahr 2021. Ein Jahr später legte der Bremer Bestsellerautor die Fortsetzung "Mord auf dem Friedhof" nach. Laut Katharina Thalbach sitzt er gerade an Teil drei.

In "Miss Merkel - Ein Uckermark-Krimi", jetzt auf RTL+ verfügbar, zog die Kanzlerin nach dem Ende ihrer Zeit als Bundeskanzlerin in ein Dorf in der Uckermark. Mit Mann Joachim Sauer, gespielt von Thorsten Merten, ihrem Bodyguard und Mops Helmut ermittelt sie dort im Fall eines ermordeten Freiherren. Ob "Miss Merkel: Mord auf dem Friedhof" die Vorlage für den neuen Film bildet, ist noch nicht bekannt.

Die Autobahnpolizei in Spielfilmlänge

Und auch für "Alarm für Cobra 11 - Die Autobahnpolizei" setzt RTL weiter auf Fälle in Spielfilmlänge. Wie der Sender mitteilt, sind sechs neue Filme geplant. Sie sollen 2024 ausgestrahlt werden. Ein genaues Datum gibt es noch nicht. "Cobra 11"-Urgestein Erdoğan Atalay wird darin wie gehabt Polizeikommissar Semir Gerkhan verkörpern. An seiner Seite wird wieder Pia Stutzenstein zu sehen sein. Seit 2020 spielt sie Gerkhans Kollegin Vicky Reisinger.

"Alarm für Cobra 11 - Die Autobahnpolizei" ging 2021 nach 48 Staffeln zu Ende. Im selben Jahr gab RTL bekannt, das Erfolgsformat künftig in Form von Spielfilmen fortsetzen zu wollen. Im Oktober und November 2022 starteten dann die ersten drei Teile von "Alarm für Cobra 11" als 90-Minüter. Zunächst auf dem hauseigenen Streamingdienst RTL+, im Januar kamen die Eventfilme dann auch ins lineare Fernsehen. RTL zeigte sie jeweils an einem Dienstag, zur besten Sendezeit um 20:15 Uhr.

"Alarm für Cobra 11 - Die Autobahnpolizei" feierte 1996 Premiere. Die einzige Konstante im Cast ist Erdoğan Atalay. An seiner Seite hatte er über die Jahre sieben verschiedene Partner, darunter Mark Keller oder Tom Beck. Seit 2021 ist Vicky alias Pia Stutzenstein die erste Frau als gleichberechtigte Partnerin an der Seite von Semir.