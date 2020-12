Vor etwas mehr als drei Monaten wird Katy Perry zum ersten Mal Mutter. Seither geht sie in der neuen Rolle voll auf. Doch auch das Showbusiness hat sie längst wieder. Mit welchen Tricks sie arbeitet, um vor der Kamera in vollem Glanz zu erstrahlen, zeigt sie unverhohlen in den sozialen Medien.

"Willkommen auf der Welt, Daisy Dove Bloom!" Mit diesen Worten gab Unicef die Geburt der Tochter der beiden Botschafter Katy Perry und Orlando Bloom Ende August bekannt. "Wir schweben vor lauter Liebe und dem Wunder der sicheren und gesunden Ankunft unserer Tochter", wurden die Eltern in dem Instagram-Post außerdem zitiert.

Daran hat sich bis heute natürlich nichts geändert. Katy Perry ist Mutter durch und durch, und doch hat sie auch die Öffentlichkeit mittlerweile wieder. Unter anderem sitzt die 36-Jährige in der Jury der US-Castingshow "American Idol". Und sie sieht so kurz nach der Geburt besser aus denn je. Mit welchen Tricks sie für diesen Look arbeitet, zeigt sie ungeschönt bei Instagram.

Was macht dich zur Frau?

In einem neuen Video schreitet sie in High Heels die Garderobe im Backstage entlang als sei es ein Catwalk. Perry trägt einen blauen Lackmantel, der ihr bis zu den Knien reicht, die Extensions fallen ihr lang und blond über die Schultern. Gespickt ist das Video mit Worten wie "Vertrauen", "Kraft", "Einstellung" und "Sex". Und während sie eben noch elegant und sexy auf die Kamera zu schreitet, folgt die große Überraschung: Perry lüftet den Mantel und zeigt, was sie drunter trägt. Es ist eine hautfarbene Miederhose einer bekannten Marke für Shapewear. Der fragende Hashtag dazu lautet "Was macht jemanden zur Frau?"

So viel Offenheit kommt bei ihren Fans natürlich gut an. Und auch für die kurze Zeit später hochgeladenen Fotos im goldenen Kleid hagelt es Komplimente. Trotz allen Glamours, der sich aus Haaren, Make-up und Kleidung ergibt, schreibt Perry zu den Bildern nur ein Wort: "Mutter" inklusive Herz-Emoji.

Katy Perry und der 43-jährige Orlando Bloom sind seit 2016 ein Paar. Nach einer vorübergehenden Trennung folgte im Februar 2019 die Verlobung, ehe die Promi-Liebe nun von Töchterchen Daisy gekrönt wurde. Davor war Bloom mit Schauspiel-Kollegin Miranda Kerr liiert, 2010 heirateten die beiden. Sohn Flynn kam 2011 zur Welt, 2013 trennte sich das Paar. Perry war bis 2012 mit Komiker Russell Brand verheiratet.