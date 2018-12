Unterhaltung

Fieser Styling-Fauxpas: Katzenberger-Blamage auf rotem Teppich

Auf dem roten Teppich sieht man Daniela Katzenberger stets perfekt geschminkt und top gestylt. Nicht so bei der "1Live Krone" in Bochum. Dort läuft die Katze mit einem Makel auf, den sie lange Zeit nicht einmal bemerkt.

In schlichtem Schwarz, mit blonder Wallawalla-Mähne, dazu Overknee-Stiefel und schwarze Nylonstrumpfhosen. Auf den ersten Blick macht Daniela Katzenberger am Abend auf dem roten Teppich bei der "1Live Krone" in Bochum eine gute und stylische Figur.

Von hinten allerdings sah das Outfit nicht ganz so perfekt aus, war der Katze doch schon zu Beginn des Abends die Strumpfhose gerissen. Das Loch verwandelte sich in kürzester Zeit zu einer ziemlich großen Laufmasche. Sie selbst bemerkte den Fauxpas lange nicht, und offenbar machte sie auch sonst niemand darauf aufmerksam.

"Die brutalste Laufmasche"

Doch statt sich zu ärgern, nimmt die Katzenberger es wie gewohnt mit Humor und postet das Foto von sich und der riesigen Laufmasche sogar selbst bei Instagram: "Wenn dir einfach kein Mensch sagt, dass du die brutalste Laufmasche ever hast. Na ja, wenigstens habe ich vorher nichts mit Petersilie gegessen."

In der Bochumer Jahrhunderthalle wurde der Radiopreis "1Live Krone" gestern zum 19. Mal verliehen. Zu den Gewinnern des Abends gehörten Die Fantastischen Vier und Clueso, Mark Forster, Comedian Chris Tall, Rapper Kontra K sowie Casper und Materia.

Quelle: n-tv.de