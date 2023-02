Keanu Reeves besorgt wegen KI in Filmen

"Beängstigende Auswirkungen" Keanu Reeves besorgt wegen KI in Filmen

Kurz bevor Keanu Reeves als "John Wick" in die Kinos zurückkehrt, äußert er seine Sorge über neue Technologien im Filmgeschäft. Aus Angst vor einem "digitalen Zwilling" hat er extra eine Klausel in seinen Vertrag schreiben lassen, um Nachbearbeitungen zu unterbinden.

Hollywood-Star Keanu Reeves hat mit deutlichen Worten vor den Gefahren neuer Technologien wie Künstliche Intelligenz und Deepfake gewarnt. Diese hätten "beängstigende Auswirkungen für Schauspieler", so Reeves in einem Interview mit "Wired".

"Wenn du in einem Film mitspielst, dann weißt du, dass deine Performance bearbeitet wird", sagte er. "Aber du bist involviert. Wenn du dich auf Deepfake einlässt, hast du nichts mehr zu sagen." Es ginge um Kontrolle und Manipulation, so der "Matrix"-Star weiter: "Die Leute, die dich für deine Kunst bezahlen, würden dich gern nicht dafür bezahlen. Sie suchen aktiv einen Weg, dich zu umgehen."

Es wird ein "digitaler Zwilling" kreiert

Bei der sogenannten Deepfake-Technologie wird eine Art "digitaler Zwilling" eines Menschen kreiert. Mit Schauspieler Bruce Willis gab es so vom Mobiltelefon-Anbieter MegaFon einen Werbespot mit seinem künstlichen Alter Ego in Russland.

Keanu Reeves erklärte, er selbst schütze sich durch eine Vertragsklausel vor digitaler Manipulation. Bereits seit Jahren würde er so verhindern, dass seine Arbeit ohne sein explizites Einverständnis digital verändert wird. Grund für seine Wachsamkeit bei diesem Thema sei ein Erlebnis, das er vor vielen Jahren mit einem Film gehabt habe: "Mir wurde bei einer Szene hinterher eine Träne in mein Gesicht eingefügt, ohne dass das vorher mit mir abgesprochen wurde. Ich habe mich gefühlt, als hätte ich nicht mal dabei sein müssen."

Am 23. März kommt Keanu Reeves mit dem vierten Teil der Erfolgsreihe "John Wick" zurück in die Kinos. Erneut unter der Regie von Ex-Stuntkoordinator Chad Stahelski muss er als Auftragskiller die Hohe Kammer besiegen, zuvor jedoch erstmal gegen einen neuen Feind antreten, der Allianzen auf der ganzen Welt hat. Neben Reeves spielen außerdem Laurence Fishburne, Lance Reddick und Ian McShane in dem sicherlich wieder actiongeladenen Spektakel mit.