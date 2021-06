Nach Versöhnung mit dem Ex

Nach Versöhnung mit dem Ex Khloé Kardashian ist schon wieder Single

Die Liebesgeschichte zwischen Khloé Kardashian und Tristan Thompson ist eine Never-Ending-Story. Zumindest war sie das bis jetzt. Gerade erst hatten sich die zwei nach seinem Seitensprung wieder zusammengerauft, da sind sie auch schon wieder frisch getrennt.

Ist es dieses Mal endgültig aus? Reality-Star Khloé Kardashian und Basketballer Tristan Thompson haben sich getrennt - bereits zum dritten Mal. Wie "Page Six" von einem Insider erfahren haben will, soll bei den beiden schon seit einigen Wochen Schluss sein. Das große Drama habe es aber nicht gegeben, im Gegenteil: Der weitere Kontakt sei sehr freundschaftlich. Details zu den Trennungsgründen sind nur wenige bekannt, womöglich ist aber Untreue im Spiel.

Glaubt man dem Instagram-Model Sydney Chase, das laut "Page Six" im April im "No Jumper"-Podcast über Thompson sprach, war der Basketballer ihr gegenüber nicht ganz ehrlich. Demnach soll der Sportler Chase gesagt haben, dass er Single sei. "Wir haben uns mehrmals getroffen, sind zusammen ausgegangen", sagte sie. "Es war passiert und dann fand ich heraus, dass er nicht Single war und habe ihn fallengelassen." Da Thompson sich dazu bislang nicht äußerte, steht nur die Aussage des Models im Raum.

Die Geschichte wiederholt sich

Es wäre nicht das erste Mal, dass Thompson Khloé Kardashian betrogen hat. Als der Reality-Star mit der gemeinsamen Tochter True schwanger war, wurde der Sportler dabei gefilmt, wie er sich mit zwei anderen Frauen in einer Bar in Washington DC vergnügt - das und andere Videos wurde im April 2018 unter anderem von "TMZ" und der "Daily Mail" veröffentlicht. Einige Monate später haben sich Thompson und Kardashian offenbar aufgerafft, sind zusammen in den Urlaub geflogen und trafen sich regelmäßig wieder.

Im Februar 2019 kam dann heraus, dass der Basketballer angeblich erneut einen Seitensprung hatte - mit Kylie Jenners bester Freundin Jordyn Woods. Wieder trennten sich die beiden, um es ein Jahr später im Sommer 2020 noch einmal zu versuchen. Erst kürzlich wurde der 30-Jährige in Los Angeles beim Feiern gesichtet und soll laut "Daily Mail" mit gleich drei Frauen geflirtet haben - zu diesem Zeitpunkt waren Kardashian und Thompson aber wohl bereits getrennt. Die beiden führten seit 2016 eine On-Off-Beziehung.