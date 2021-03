Kim Kardashian hat's vorgemacht. Zwei ihrer vier Kinder wurden von einer Leihmutter ausgetragen. Nun denkt offenbar auch ihre kleine Schwester Khloé Kardashian für ihr mögliches zweites Baby über diese Option nach. Allerdings könnte dem ein Aspekt im Wege stehen.

Der Kardashian-Jenner-Clan ist für seinen reichlichen Nachwuchs bekannt. Allein Kim Kardashian hat vier Kinder, zwei davon brachte eine Leihmutter zur Welt. Nun soll auch ihre Schwester Khloé Kardashian über ein weiteres Baby nachdenken, das von einer anderen ausgetragen werden könnte. Diese Möglichkeit diskutiert sie zumindedst bei "Keeping Up With The Kardashians" (KUWTK) mit ihrem On-Off-Liebsten Tristan Thompson.

Die zwei wollen demnach ein Geschwisterchen für ihre bald dreijährige Tochter True. Allerdings, so Kardashian, seien ihre Eizellen nicht stark genug, um eingefroren zu werden. Demnach müsste sie jetzt handeln. Im Trailer zur letzten Staffel der Kardashian-Realityshow sprechen Kardashian und Thompson über eine mögliche Leihmutterschaft. So richtig überzeugt ist die 36-Jährige von der Idee, ihr Kind von einer anderen Frau austragen zu lassen, aber wohl nicht. "Du vertraust dein ungeborenes Kind einer Leihmutter an. Das ist einfach beängstigend", hört man sie sagen.

Getrennt oder verlobt?

Auch Scott Disick, der Ex-Mann von Kourtney Kardashian, hat dazu eine Meinung. Er kann offenbar nicht nachvollziehen, dass Khloé Kardashian und Tristan Thompson weiteren Nachwuchs planen, obwohl sie zum Zeitpunkt der KUWTK-Aufzeichnung offiziell gar kein Paar sind. "Ihr redet darüber, zusammen noch ein Kind zu bekommen, aber ihr wollt nicht ankündigen, dass ihr wieder offiziell zusammen seid?" Der 29-jährige Thompson entgegnet ihm daraufhin: "Das werde ich nicht tun, nein, also bleibt es geheim."

Khloé Kardashian und Tristan Thompson wurden im April 2018 zum ersten Mal gemeinsam Eltern, trennten sich im darauffolgenden Jahr allerdings, nachdem der Basketballer mehrfach fremdgegangen sein soll. Seit einigen Wochen aber nun wird spekuliert, dass die zwei womöglich doch wieder ein Paar sein könnten. Ende Februar heizte Kardashian die Gerüchte weiter an, indem sie bei Instagram ein Foto postete, auf dem sie einen Ring trug, der womöglich auf eine Verlobung der beiden hindeutet.