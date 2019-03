Nach der Trennung von Tristan Thompson findet Khloé Kardashian deutliche Worte. Die richten sich jedoch nicht an den notorischen Fremdgeher, sondern an die "andere Frau". Bei ihren Fans kommen die Anschuldigungen gar nicht gut an.

Khloé Kardashian hat es zurzeit nicht leicht. Nach einem erneuten Fremdgeh-Skandal hat sich der Reality-Star nun endgültig von Tristan Thompson getrennt. Der Basketball-Profi hatte vergangenes Wochenende eine Freundin des Kardashian-Jenner-Clans, Jordyn Woods, geküsst. Die bekam über Twitter Khloés geballte Wut zu spüren und musste sich anhören, eine "Ehebrecherin" zu sein und die Verantwortung für die Trennung zu tragen. Offensichtlich hat sich Khloé nun wieder zusammengerissen, denn sie hat einige ihrer Vorwürfe wieder zurückgenommen.

Der Streit war vorgestern eskaliert, nachdem Jordyn in der Web-Talkshow "Red Table Talk" von Schauspielerin Jada Pinkett Smith ihre Seite der Geschichte erklärt hatte. Sie äußerte ihr Bedauern für den Kuss und entschuldigte sich bei allen Beteiligten. Unter Tränen sagte die 21-Jährige: "Ich weiß, dass ich nicht der Grund dafür bin, dass Tristan und Khloé nicht mehr zusammen sind." Das sah Khloé wohl anders. Die Folge war noch nicht lange im Internet zu sehen, da reagierte die 34-Jährige schon.

"Es ist Tristans Schuld"

Auf Twitter schrieb sie: "Warum lügst du, Jordyn Woods? Wenn du schon versuchst, dich selbst zu retten, indem du an die Öffentlichkeit gehst, anstatt mich persönlich anzurufen und dich zuerst zu entschuldigen, sei zumindest ehrlich, was deine Geschichte betrifft." Sie endete mit dem Satz: "Übrigens, du bist der Grund, warum meine Familie auseinandergebrochen ist."

Von diesen schweren Anschuldigungen scheint Khloé nun allerdings wieder zurückzurudern. In einer Reihe von Tweets gestand sie ein, sich derzeit in einer "Achterbahn der Gefühle" zu befinden und dadurch Dinge gesagt zu haben, die sie nicht hätte sagen sollen. "Ehrlich gesagt, dass Tristan mich betrogen und gedemütigt hat, war ein geringerer Schock als beim ersten Mal." Es habe sie jedoch härter getroffen und verletzt, dass es nun mit einer Person passiert sei, der ihr so nahe stehe und die sie behandelt habe wie eine kleine Schwester. "Aber Jordyn trägt keine Schuld an unserer Trennung. Es ist Tristans Schuld", sah Khloé ein.

"Vielleicht bist DU die Ehebrecherin"

Woher der plötzliche Sinneswandel? Möglicherweise war Khloés Angriff nur eine Kurzschlusshandlung, nachdem sie Jordyns Darstellungen gehört hatte. Oder sie glaubte der jungen Frau, dass sie den Ausrutscher bereue. Vielleicht überzeugten sie aber auch die vielen bösen Kommentare, die sie für ihre Anfeindung von den Twitter-Nutzern erhielt. Viele fanden ihren harten Umgang mit Jordyn nämlich äußerst unverhältnismäßig - vor allem, weil Khloé im Jahr 2016 unter ähnlichen Umständen mit Tristan zusammengekommen war. Auch n-tv.de hatte darüber berichtet.

So schreibt eine Nutzerin: "Eure Beziehung war vom ersten Tag an schmutzig. Erinnerst du dich an seine schwangere Freundin? Die beiden sind vielleicht durch das gleiche gegangen wie ihr beiden. Vielleicht bist DU die Ehebrecherin, die jetzt die Folgen ihres Karmas zu spüren bekommt." Khloé sei eine erwachsene Frau, die lieber eine 21-jährige Frau fertig mache, als ihren Freund zur Rechenschaft zu ziehen. Tristan habe keine Absichten gehabt, eine Familie zu sein, lautet ein anderer Kommentar. Khloé sei für ihn nur eine Frau, mit der er ein Kind habe.

In weiteren Kommentaren mutmaßen gehässige Fans, dass Mama und Clan-Managerin Kris Jenner ihrer Tochter geraten habe, von Jordyn abzulassen, weil sie "finanzielle Verluste" befürchte. Scheinbar hat Khloé seit ihrer Attacke viele Follower auf Instagram verloren - eine wichtige Einnahmequelle für Influencer. Wieder andere werfen Khloé vor, Jordyn nur in Schutz zu nehmen, weil sie selbst nicht die gewünschten Sympathien für ihre Ausbrüche bekommen habe.

Khloé will nach vorne blicken

Khloé und Tristan lernten sich 2016 kennen, und Tristan verließ seine hochschwangere Freundin für sie. Nach wenigen Monaten wurde sie schwanger. Zwei Tage vor der Geburt von Töchterchen True wurden Videos veröffentlicht, die den Basketballer beim Fremdgehen mit mehreren Frauen zeigten. Khloé verzieh ihrem sieben Jahre jüngeren Freund den Seitensprung, um ihre Familie zu schützen.

Kritiker äußerten seitdem ihre Zweifel an der Beziehung: Tristan wurde oft nachgesagt, kein Interesse an einer Beziehung gehabt und sie auch nicht ernst genommen zu haben. Angesichts der Umstände kann man ihnen die Unterstellung nicht übel nehmen. Khloé jedenfalls hat mit Tristan abgeschlossen. In ihrem letzten Tweet schrieb sie, jetzt mit ihrem Leben weiterzumachen und sich auf die erfreulichen Dinge konzentrieren zu wollen: Ihre Familie, ihre Gesundheit und "mein wunderschönes Baby True".