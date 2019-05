Kim Kardashian ist über irgendetwas entsetzt, das bei "Jack in the Box" passiert ist. Was könnte das bloß sein?

Hat es nicht geschmeckt? Wurde das falsche Essen geliefert? War die Bedienung unfreundlich? Wegen einer Beschwerde versucht Kim Kardashian per Twitter, mit einer US-Fast-Food-Kette Kontakt aufzunehmen. Das kommt bei vielen User nicht gut an.

Kim Kardashian hat unüberlesbar ein Problem mit der US-Fast-Food-Kette "Jack in the Box". Bei Twitter richtet sie harsche Worte an das Unternehmen, doch worum es ihr geht, bleibt offen. "Hey, Jack in the Box! Ich habe eine ernsthafte Beschwerde", schreibt die 38-Jährige. Sie wolle das Unternehmen nicht runtermachen, doch verlange sie eine sofortige Rückmeldung per privater Nachricht. Sie schließt mit einem auffordernden und wenig herzlichen "Pronto".

Das Unternehmen reagiert, obwohl Kardashian es nicht in dem Tweet markiert beziehungsweise verlinkt hat. Doch kann der Social-Media-Beauftragte von "Jack in the Box" offenbar nicht wie verlangt eine Nachricht an sie senden. Man bittet Kardashian also stattdessen, eine E-Mail zu schicken, und sichert ihre eine sofortige Rückmeldung zu.

"Nimm deine falsche Bestellung und geh"

Ein solcher Dialog bleibt bei Twitter natürlich nicht lange unkommentiert, und so machen sich zahlreiche User bereits darüber lustig, andere reagieren mit Unverständnis: "Millionen Menschen wissen lassen, dass man eine 'ernsthafte Beschwerde" hat, ist nicht 'jemanden runtermachen'?", fragt sich einer.

Andere unterstellen Kardashian, ihren Bekanntheitsgrad zu missbrauchen: "Machtmissbrauch. Nimm einfach deine falsche Bestellung und geh", schreibt jemand. Es war wohl dieser frühe Tweet, der einen zweiten, noch kryptischeren von Kardashian folgen ließ: "Ich möchte darauf hinweisen, dass es nicht um mich oder eine falsche Bestellung geht. Niemand hat mich erkannt, und es ist etwas, das ich beobachtet habe und das andere Kunden an einem bestimmten Ort betrifft."

Nun fragen sich viele User, was um Himmels Willen bei "Jack in the Box" vorgefallen sein könnte, wenn es nicht um schlechtes Essen oder eine unfreundliche Bedienung geht, die die Anwesenheit von Frau Kardashian nicht gebührend gewürdigt hat. Die Antwort darauf wird die Welt womöglich nie erfahren. Und wenn doch, dann sicherlich bei Twitter.