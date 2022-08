Auf Instagram sieht es so aus, als hätten Kim Kardashian und Pete Davidson die große Liebe gefunden. Nun sollen sich die Reality-TV-Darstellerin und der Komiker jedoch getrennt haben - nach nur neun Monaten. Grund dafür sei unter anderem der Altersunterschied, mutmaßt ein Insider.

Kim Kardashian und Pete Davidson sollen nach neun Monaten Beziehung getrennte Wege gehen. Beide Stars sollen zu sehr beruflich eingespannt sein. Wie Insider unter anderem der US-Seite "Page Six" und "People" bestätigten, hat sich das Promi-Paar nach neun Monaten Beziehung bereits Anfang der Woche getrennt.

"Sie haben beschlossen, einfach nur Freunde zu sein und haben viel Liebe und Respekt füreinander", erklärte eine Quelle "Page Six". "Sie haben festgestellt, dass die große Entfernung und ihre anspruchsvollen Terminkalender es wirklich schwierig machten, eine Beziehung zu führen." Der 28-jährige Davidson drehte im Sommer einen Film in Australien, die 41-jährige Unternehmerin Kardashian führt ihre Geschäfte überwiegend in Los Angeles.

Ein weiterer Insider fügte hinzu, dass der Altersunterschied des Duos zu der Entscheidung beigetragen haben soll. "Pete ist total spontan und impulsiv und möchte, dass sie nach New York fliegt oder wo auch immer er gerade ist", erklärte die Quelle. "Aber Kim hat vier Kinder und es ist nicht so einfach. Sie muss sich auf die Kinder konzentrieren." Kardashian, die mehrere Unternehmen und eine Reality-Show betreibt, sei "völlig erschöpft von dieser Beziehung und anderen Dingen in ihrem Leben."

Die Reality-TV-Darstellerin und der "Saturday Night Live"-Komiker waren seit Oktober 2021 in einer Beziehung und veröffentlichten seitdem immer wieder private Fotos auf Instagram. Noch im Juli postete die Influencerin in einem Instagram-Post Schnappschüsse von einem gemeinsamen Tag am Pool. Im Mai nahmen die beiden unter anderem am White House Correspondents' Dinner in Washington, D.C. und an der Met Gala in New York teil. Seit März 2022 ist Kim Kardashian von ihrem Ex-Mann Kanye West geschieden, die beiden waren seit 2014 verheiratet.