Er begeisterte als Schauspieler in "NYPD Blue", "Navy CIS", "How I Met Your Mother" oder "Desperate Housewives". Nun ist Austin Majors mit nur 27 Jahren gestorben. Die Todesursache ist noch unklar - es gibt jedoch Vermutungen.

Der US-Schauspieler Austin Majors ist im Alter von nur 27 Jahren gestorben. Das berichten unter anderem CNN und TMZ unter Berufung auf das Büro des Gerichtsmediziners von Los Angeles. Die Todesursache steht dem Bericht zufolge noch nicht fest. Laut Promi-Portal TMZ könnte Austin an einer Überdosis des Betäubungsmittels Fentanyl gestorben sein.

Der ehemalige Kinderstar war vor allem für seine Rolle in der Serie "NYPD Blue" bekannt. In einem Statement schreibt die Familie laut CNN, "Austin war sehr glücklich und stolz auf seine Schauspielkarriere", er sei "ein künstlerischer, brillanter und freundlicher Mensch" gewesen. Sein "Lebensziel war es, Menschen glücklich zu machen". Austin sei "die Art von Sohn, Bruder, Enkel und Neffe" gewesen, "die uns stolz gemacht hat, und wir werden ihn für immer zutiefst vermissen".

Erinnerungen der Schwester

Wie usatoday.com schreibt, erklärte Austins jüngere Schwester Kali, dass ihre schönsten Erinnerungen an Austin darin bestanden, mit ihm am Set aufzuwachsen, sich freiwillig bei Veranstaltungen mit "Kids With a Cause" zu melden und zusammen mit dem Rucksack zu reisen.

Majors studierte Film- und Fernsehproduktion sowie Musikindustrie an der renommierten School of Cinematic Arts der University of Southern California. Im Alter von 14 Jahren erhielt er laut IMDb auch den Rang eines Eagle Scout.

Als Kind trat Majors in mehreren Fernsehsendungen auf, unter anderem in "Providence", "ER" und "Threshold". In "NYPD Blue" war Majors "IMDB" zufolge von 1999 bis 2004 in 48 Folgen zu sehen. Auftritte hatte er auch in anderen bekannten Formaten wie in "Emergency Room", "Navy CIS", "How I Met Your Mother" oder "Desperate Housewives".

Für "NYPD Blue" erhielt er den Young Artists Award für die beste Leistung in einer Fernsehserie, mit seiner Arbeit in "Treasure Planet" erreichte er eine Nominierung für die beste Leistung in einer Voiceover-Rolle.