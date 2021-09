Dem zweitältesten Sohn von Queen Elizabeth II. wird in den USA der sexuelle Missbrauch einer Minderjährigen vorgeworfen. Die Klageschrift bekommt Prinz Andrew nun in seine Residenz im englischen Windsor geliefert. Der Rechtsstreit könnte das anstehende Thronjubiläum der Queen überschatten.

Die Klageschrift wegen sexuellen Missbrauchs einer Minderjährigen in den USA ist dem britischen Prinzen Andrew überstellt worden. Dies geht aus in New York einsehbaren Gerichtsakten hervor. Demnach überreichte ein Vertreter der Klägerin Virginia Giuffre am 27. August die Unterlagen einem Polizisten am Eingang zur Residenz des Prinzen im englischen Windsor. Giuffre hatte die Klage am 9. August eingereicht, eine erste Anhörung zum Prozedere ist für Montag angesetzt.

Das mutmaßliche Opfer gibt in der Zivilklage an, von dem Sexualstraftäter Jeffrey Epstein als Minderjährige an den zweitältesten Sohn von Queen Elizabeth II. "ausgeliehen" worden zu sein. Die heute 38-Jährige verlangt Schadenersatz von dem 61-jährigen Prinzen. Der Rechtsstreit könnte sich über Jahre hinziehen - und damit auch das anstehende 70-jährige Thronjubiläum der Queen im kommenden Jahr überschatten, bei dem sich das Königshaus in großem Stil feiern will.

Rücktritt von royalen Pflichten

Die Vorwürfe gegen Prinz Andrew stehen schon seit 2019 im Raum. Er bestritt die Anschuldigungen stets und erklärte, sich nicht an ein Treffen mit Giuffre erinnern zu können, trat aber nach einem verunglückten TV-Interview 2019 von seinen royalen Pflichten zurück. Thronfolger Prinz Charles soll mittlerweile beschlossen haben, dass sein Bruder niemals zu seinen offiziellen, royalen Pflichten zurückkehren soll, hatte die "Times" unter Berufung auf Insiderquellen berichtet.

Der Multimillionär Epstein soll jahrelang minderjährige Mädchen und junge Frauen sexuell missbraucht und zur Prostitution angestiftet haben. Der bestens vernetzte und bereits wegen Sexualverbrechen verurteilte Investmentbanker war nach seiner neuerlichen Festnahme 2019 tot in seiner Gefängniszelle in Manhattan gefunden worden. Nach offiziellen Angaben hatte er sich das Leben genommen.