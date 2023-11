Daily Soap am Ende

Einst als Ableger von "Berlin - Tag & Nacht" gestartet, hat die Daily Soap "Köln 50667" bei RTLZwei alsbald eine eigene Fangemeinde. Doch die Serie ist aus der Erfolgsspur geraten - trotz eines umfassenden Relaunchs Anfang des Jahres. Nun ziehen die Verantwortlichen die Reißleine.

Die Serie "Köln 50667" wird nach elf Jahren im Fernsehen abgewickelt. Das gab der Sender RTLZwei bekannt. "Die Produktion unserer langjährigen Daily Soap wird eingestellt. Wir sind megatraurig über diese News, können euch an dieser Stelle aber ein kleines Trostpflaster mitgeben", heißt es in einer Mitteilung auf Instagram.

Das "Trostpflaster" ist, dass aktuell noch neue Folgen gedreht werden, sodass das Ende der Serie noch ein bisschen auf sich warten lässt. So wird die letzte Episode voraussichtlich erst im Frühsommer 2024 ausgestrahlt.

Zu der Entscheidung erklärte mit Malte Kruber der Programmdirektor Entertainment bei RTLZwei gegenüber der "Bild"-Zeitung: "Die Produktion einer Daily Soap ist aufwendig. Gemessen daran ist die Performance nicht mehr durchgängig zufriedenstellend."

Dem Branchenportal "DWDL" wiederum sagte Kruber, man habe zuletzt "viel versucht, um an frühere große Erfolge anzuknüpfen. Das ist nicht ausreichend gelungen. Der Abschied fällt uns schwer." Die Daily Soap sei lange "eine der prägenden Formatmarken des Senders" gewesen. Für alle Mitwirkenden an "Köln 50667" gelte deshalb: "Ihr könnt den Vorhang mit stolz erhobenem Haupt fallen lassen."

Zielgruppe ist weggebrochen

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Schauspielerinnen und Schauspieler dürften von dem Entschluss dennoch einigermaßen überrascht gewesen sein. Nach "Bild"-Informationen wurden sie erst wenige Stunden vor der öffentlichen Bekanntgabe der Format-Einstellung darüber in Kenntnis gesetzt.

"Köln 50667" ist seit 7. Januar 2013 bei RTLZwei im Programm. Gestartet war die Serie als ein Ableger der Daily Soap "Berlin - Tag & Nacht", die von den aktuellen Planungen nicht betroffen ist und fortgesetzt werden soll. Wenngleich "Köln 50667" alsbald eine eigene Fangemeinde hatte, ließ der Erfolg zuletzt spürbar nach.

Laut "DWDL" brach der Sendung insbesondere die ganz junge Zielgruppe, die inzwischen andere Sehgewohnheiten hat und immer seltener linear fernsieht, zusehends weg. Hatte "Köln 50667" in den Anfangsjahren noch Zielgruppen-Marktanteile bis zu 17 Prozent und mehr erreicht, schalteten zuletzt nicht mal mehr drei Prozent der 14- bis 49-Jährigen ein.

Erfolgloser Relaunch

Dabei hatte RTLZwei Anfang des Jahres mit einem umfassenden Relaunch der Serie noch versucht, zu retten, was zu retten ist. Die Daily Soap erfinde sich neu, "mit neuem Cast, neuen Welten und neuen Geschichten", kündigte der Sender damals an.

So wurde die Handlung von der Kölner Innenstadt in den Stadtteil Mühlheim verlegt. Zahlreiche Hauptdarstellerinnen und -darsteller mussten gehen und wurden ersetzt. Unter ihnen befand sich auch Fan-Liebling Pia Tillmann, die mit ihrem Partner Zico Banach vor Kurzem in der RTL-Show "Das Sommerhaus der Stars" zu sehen war und wenig später bekannt gab, dass sie ihr zweites Kind erwarte.

Für alle enttäuschten "Köln 50667"-Fans hat Programmdirektor Kruber möglicherweise noch ein zweites Trostpflaster in petto. Im "DWDL"-Gespräch verspricht er: "'Köln 50667' wird einen würdigen Nachfolger bekommen."