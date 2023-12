Der britische König Charles ist bekannt für seinen Einsatz für ökologischen Landbau. Insofern ist seine Teilnahme an der Klimakonferenz in Dubai keine Überraschung. Für Diskussionen sorgt allerdings seine Krawatte und das aus einem ganz anderen Grund.

Inmitten eines heftigen Streits zwischen London und Athen um den berühmten Parthenon-Fries hat der britische König Charles III. mit seiner Krawattenwahl für Aufsehen gesorgt. Der Monarch erschien am Freitag zur UN-Klimakonferenz in Dubai mit einer hellblauen Krawatte, deren Aufdrucke an die griechische Flagge denken ließen. Im Internet sorgte dies für heftige Diskussionen.

Unter anderem wurde vor allem von griechischer Seite spekuliert, dass Charles mit der Wahl der Krawatte ein Zeichen gegen den britischen Regierungschef Rishi Sunak setzen wollte, der ebenfalls in Dubai dabei war. Der Premierminister hatte ein in dieser Woche in London geplantes Treffen mit dem griechischen Regierungschef Kyriakos Mitsotakis kurzfristig abgesagt. Dieser hatte zuvor verkündet, er wolle sich bei dem Gespräch mit Sunak für die Rückkehr des Parthenon-Frieses einsetzen.

Das Fries ist Gegenstand der Streitigkeiten zwischen Großbritannien und Griechenland. (Foto: dpa)

Griechenland bemüht sich seit Jahrzehnten um die Rückgabe von 56 Fries-Teilen, die sich im British Museum in London befinden. Die Bestandteile des 75 Meter langen Parthenon-Frieses waren Anfang des 19. Jahrhunderts im Auftrag des damaligen britischen Botschafters Lord Elgin von der Außenseite des Parthenon-Tempels auf der Akropolis in Athen abgeschlagen und im Einvernehmen mit dem damaligen Osmanischen Reich nach Großbritannien geschafft worden. Athen sieht die Marmor-Platten als gestohlen an. Nach Ansicht Londons sind sie auf legale Art und Weise erworben worden.

Charles ist durch seinen Vater, den verstorbenen Prinz Philip, der auf der griechischen Insel Korfu geboren wurde, griechischer Abstammung. Eine Quelle aus dem Buckingham Palast sagte am Freitag, dass der König schon vor der Eskalation des Streits, die gleiche Krawatte trug. Britische Medien berichteten, dass Charles neben der blau-weißen Krawatte mit demselben weißen Kreuzmuster wie die griechische Flagge auch ein blau-weißes Taschentuch trug, das aus seiner Jackentasche ragte.